İddia: Android telefonlarda şarj hızlı azaldı

Hasan Uğur Nayır

Dün sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar Android telefonlarında şarjın hızlı azaldığını ileri sürdü. Hatta telefonda ısınma olduğunu da belirtenler vardı. İşin ilginç yanı, sözü edilen problem belli bir markanın modelini değil, farklı markaların telefon modellerini etkilemiş.

İddia edilen sorunun düzeldiğini ve kullanım süresinin normale döndüğünü belirten tüketiciler var. Şarjın hızlı azalmasının soğuk hava yüzünden kaynaklandığı söyleniyor, fakat kesin neden belli değil. Hatırlarsanız kısa süre önce Ekşi Sözlük ve Twitter'da iPhone'ların soğuktan dolayı aniden kapandığı iddia edilmişti.

Bir süreden beridir Xpera XZ kullanıyorum, bahsedilen şarjın hızlı tükenmesi problemini yaşamadım. Ancak çevremde bir iki kişi aynı sıkıntıyı şikayet etti. Siz bahsedilen problemle karşılaştınız mı?