İddia: Android telefonlarda şarj hızlı azaldı

Dün sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar Android telefonlarında şarjın hızlı azaldığını ileri sürdü. Hatta telefonda ısınma olduğunu da belirtenler vardı. İşin ilginç yanı, sözü edilen problem belli bir markanın modelini değil, farklı markaların telefon modellerini etkilemiş.
İddia edilen sorunun düzeldiğini ve kullanım süresinin normale döndüğünü belirten tüketiciler var. Şarjın hızlı azalmasının soğuk hava yüzünden kaynaklandığı söyleniyor, fakat kesin neden belli değil. Hatırlarsanız kısa süre önce Ekşi Sözlük ve Twitter'da iPhone'ların soğuktan dolayı aniden kapandığı iddia edilmişti.
Bir süreden beridir Xpera XZ kullanıyorum, bahsedilen şarjın hızlı tükenmesi problemini yaşamadım. Ancak çevremde bir iki kişi aynı sıkıntıyı şikayet etti. Siz bahsedilen problemle karşılaştınız mı?
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Sony z1 kullanıyorum dün telefon şarjdayken şarjı azaldı ve çok ısındıcevapla 11.01.2017 15:12
Evet bu gun sorun var sarj cabuk bitiyorcevapla 11.01.2017 15:11
Bende xperia xz kullanıyorum bende de sıkıntı yok Allah korusun canavarı ne soğuk işler ne don damara devam sonye devam....cevapla 11.01.2017 15:07
Note 5 kullanıyorum son 3 4 gündür durum bendede aynı servise vermeyi düşünüyorum. Haberi gördüm çok şaşkınım.cevapla 11.01.2017 15:06
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