| Üye ol | 11 Ocak 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

: larda hızlı azaldı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 11.01.2017, 14:48 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 15:19
Etiketler:
android telefon şarj soğuk hava iddia sosyal medya
İddia: Android telefonlarda şarj hızlı azaldı

Ülkemizde bazı kullanıcıları larının hızlı azaldığını belirtti.

Hasan Uğur Nayır

Dün da ilginç bir ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar larında şarjın hızlı azaldığını ileri sürdü. Hatta telefonda ısınma olduğunu da belirtenler vardı. İşin ilginç yanı, sözü edilen problem belli bir markanın modelini değil, farklı markaların telefon modellerini etkilemiş.

İddia edilen sorunun düzeldiğini ve kullanım süresinin normale döndüğünü belirten tüketiciler var. ın hızlı azalmasının yüzünden kaynaklandığı söyleniyor, fakat kesin neden belli değil. Hatırlarsanız kısa süre önce Ekşi Sözlük ve Twitter'da iPhone'ların soğuktan dolayı aniden kapandığı iddia edilmişti.

Bir süreden beridir Xpera XZ kullanıyorum, bahsedilen şarjın hızlı tükenmesi problemini yaşamadım. Ancak çevremde bir iki kişi aynı sıkıntıyı şikayet etti. Siz bahsedilen problemle karşılaştınız mı?

"iPhone'lar soğukta kapanıyor" iddiası
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(4 yorum)
Ali çoban Ali çoban

Sony z1 kullanıyorum dün telefon şarjdayken şarjı azaldı ve çok ısındı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 15:12
Bülent Bülent

Evet bu gun sorun var sarj cabuk bitiyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 15:11
Misafir Misafir

Bende xperia xz kullanıyorum bende de sıkıntı yok Allah korusun canavarı ne soğuk işler ne don damara devam sonye devam....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 15:07
Sml Sml

Note 5 kullanıyorum son 3 4 gündür durum bendede aynı servise vermeyi düşünüyorum. Haberi gördüm çok şaşkınım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 15:06
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16317
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın