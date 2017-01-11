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U Ultra ve yarın açıklanacak

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 14:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 14:15
Etiketler:
htc HTC U Ultra HTC U Play HTC X10 android google
HTC U Ultra ve HTC U Play yarın açıklanacak

Tayvanlı telefon şirketi yeni yıldızlarını tanıtmak için artık saatleri sayıyor.

Hasan Uğur Nayır

, bu yıl CES'te herhangi bir şey açıklamamayı seçti ve bunun yerine 12 Ocak Peşembe günü kendi etkinliğini yapmayı planladı. İşin özeti, HTC U Play ve HTC U Ultra, yarın tanıtılacak. Bu arada 'un da bu telefonlarla birlikte duyurulması bekleniyor.

HTC Alpine ve HTC Ocean Note'un özellikleri

Bu etkinliğe katılabilirsiniz, çünkü HTC tanıtımını canlı olarak yayınlayacak.

Ayrıca HTC, U etkinliği için yeni bir teaser video yayınladı.
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