HTC U Ultra ve HTC U Play yarın açıklanacak

Hasan Uğur Nayır

HTC, bu yıl CES'te herhangi bir şey açıklamamayı seçti ve bunun yerine 12 Ocak Peşembe günü kendi etkinliğini yapmayı planladı. İşin özeti, HTC U Play ve HTC U Ultra, yarın tanıtılacak. Bu arada HTC X10'un da bu telefonlarla birlikte duyurulması bekleniyor.

Bu etkinliğe katılabilirsiniz, çünkü HTC tanıtımını canlı olarak yayınlayacak.

Ayrıca HTC, U etkinliği için yeni bir teaser video yayınladı.