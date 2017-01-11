HTC Alpine ve HTC Ocean Note'un özellikleri

Tayvanlı teknoloji devi HTC, yeni akıllı telefonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre sonra yeni bir basın etkinliğiyle yeni akıllı telefon modellerini duyurmasını beklediğimiz HTC'nin bu anlamda en yeni akıllı telefonlarıyla ilgili bugün yeni bilgiler elimize ulaştı.

HTC tarafından yarın yani 12 Ocak'ta duyurulmasını beklediğimiz HTC Alpine (HTC U Play), HTC Ocean Note (HTC U Ultra) ve HTC E66 (HTC X10) modellerinin özellikleri gün yüzüne çıktı.

HTC U Play (HTC Alpine)

Orta seviye özelliklerle donatılan HTC U Play, 5.2-inç Full HD ekran, Helio P10 yonga seti, 3GB RAM, 32GB dahili hafıza, 16 MP arka ve ön kamera, 2,500 mAh pil, parmak izi sensörü (önde) gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca cihazda 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor.

HTC U Ultra (HTC Ocean Note)

Bu cihazda ise, 6.0-inç QHD ekran, 10 nm Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, çift kamera - 24MP + 13 MP, 16 MP selfie kamera, 4,000 mAh pil ve parmak izi sensörü (arkada) gibi özellikler var.

HTC X10

Son olarak HTC X10'da ise, 5.5 inç ekran, Mediatek'in Helio P10 yongası, 3GB RAM gibi özellikler bulunuyor.