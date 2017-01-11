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Gümüş renkli 6'nın görselleri yayınlandı

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 15:44 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 15:50
Etiketler:
nokia Nokia 6 HMD android google tenaa
Gümüş renkli Nokia 6'nın görselleri yayınlandı

6'nın sadece siyah renkli olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman bu renk seçeneğine de göz atın.

Hasan Uğur Nayır

6 geçtiğimiz gün açıklandı ve oldukça ses getirdi. Uzun zamandır duyuru bekleniyordu ve sonunda gerçekleşti.

Global tarafından açıklanan, kutudan 7.0 Nougat'la çıkan LTE telefon , 5.5-inç HD ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 430 yonga setinden alan cihaz, 16MP arka, 8MP ön kamera, 4GB RAM ve 64GB dahili hafıza gibi özelliklerle geliyor.

Nokia 6 siyah renkle tanıtıldı, ancak telefonun sadece bu renk seçeneğiyle sınırlı kalacağını düşünmeyin. Çin'in sertifika kurumu 'da Nokia 6'nın gümüş renkli modeli ortaya çıktı.

Raporlar cihazın bugünlerde kullanımda olacağını söylüyor, ancak gümüş renki modelin çıkması biraz zaman alabilir.
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guzel duruyo ozlemisiz be nokia yi

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cevapla 11.01.2017 17:35
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