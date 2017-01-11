Gümüş renkli Nokia 6'nın görselleri yayınlandı

Hasan Uğur Nayır

Nokia 6 geçtiğimiz gün açıklandı ve oldukça ses getirdi. Uzun zamandır duyuru bekleniyordu ve sonunda gerçekleşti.

HMD Global tarafından açıklanan, kutudan Android 7.0 Nougat'la çıkan LTE telefon Nokia 6, 5.5-inç HD ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 430 yonga setinden alan cihaz, 16MP arka, 8MP ön kamera, 4GB RAM ve 64GB dahili hafıza gibi özelliklerle geliyor.

Nokia 6 siyah renkle tanıtıldı, ancak telefonun sadece bu renk seçeneğiyle sınırlı kalacağını düşünmeyin. Çin'in sertifika kurumu TENAA'da Nokia 6'nın gümüş renkli modeli ortaya çıktı.

Raporlar cihazın bugünlerde kullanımda olacağını söylüyor, ancak gümüş renki modelin çıkması biraz zaman alabilir.