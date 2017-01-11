Galaxy S8'in satışa çıkacağı tarih belli oldu!

Geçtiğimiz yıl Galaxy Note 7 modelinden ağır bir darbe alan Samsung, 2017 yılında çıkaracağı cihazlarında daha ince eleyip sık dokuyor. Bu yüzden Samsung'un Galaxy S8'i tanıtırken daha temkinli olacağı ve biraz daha geç çıkacağı söyleniyordu. Ancak görünüşe göre Samsung, yine yeni amiral gemisini Barselona'daki MWC fuarında açıklayacak.

Diğer taraftan Güney Kore'den gelen raporlara göre Samsung, gelecek ay duyuracağı Galaxy S8 modelini 17 Nisan'da satışa sunacak. Daha önceden de 18 Nisan tarihi ortaya atılmıştı. Yani görünüşe göre Galaxy S8, çok büyük bir aksilik olmazsa Nisan ayının ikinci yarısında piyasaya sunulmuş olacak.

60 milyon hedefi!

Öte yandan Samsung, bu yıl toplamda 60 milyon adet Galaxy S8 satma gibi büyük bir hedefi var. Galaxy S6'nin 45 milyon, Galaxy S7'ni 48 milyon sattığını hatırlatalım. Firma daha önce ise 65 milyon Galaxy S3 ve 70 milyon da Galaxy S4 satmayı başarmıştı.

Peki sizce Samsung, bu yıl Galaxy S8 ile bu hedefine ulaşabilir mi?