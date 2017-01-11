Galaxy Note 7'lerin %96'sı Samsung'a geri döndü

Samsung, yaz aylarından beri hala Galaxy Note 7 modeliyle uğraşıyor. Pilinde bulunan sorun dolayısıyla geri çağrılan Galaxy Note 7 modelini çeşitli kısıtlamalara rağmen hala kullanmaya devam edenler var gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda geri toplanan Galaxy Note 7'lerin %85'lerde olduğu belirtilmişti.

Bunun üzerine yapılan yeni kısıtlamaların ardından yeni gelen raporlara göre Samsung'a geri dönen Galaxy Note 7'lerin oranı %96'yı aşmış. Bu hızlı artışta ise Samsung'un Note 7'lerin şarj edilmesini devre dışı bırakan bir yazılım güncellemesi yayınlamasının payı büyük.

Öte yandan Samsung'un Galaxy Note 7 soruşturmasının sonuçlarını bu ay içerisinde yayınlaması bekleniyor. Ayrıca firmanın ikinci çeyreğin ardından yeni Galaxy Note modeli duyurmayı planladığını da belirtelim.