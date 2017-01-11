Android 7.1.1 güncellemesinden sonra Nexus 6'da sorun başladı

Hasan Uğur Nayır

Android 7.1.1 güncellemesi biraz rötarlı da olsa, Nexus 6 için yayınlandı. Fakat bazı Nexus 6 kullanıcıları 7.1.1'den sonra telefonun hoparlöründe seste problemler olduğunu bildirdi. Şikayet sayısı her geçen gün biraz daha artarken, Google'ın ürün forumlarında problemle ilgili birçok mesaj var.

Şikayetlere göre hoparlörden dolayı sesin karşı tarafa iletilmemesi, sesin yankılanması, yüksek sesli gürültüler gibi sorunlar mevcut. Bazı tüketiciler mikrofonun kapatılmasıyla problemin düzeldiğini söylüyor.

Hoparlördeki bu problemden dolayı, Android 7.0'a geri dönen birçok Nexus 6 sahibi var. Google resmi olarak sorunu kabul etti ve yakın gelecekte yayınlamak üzere bir düzeltme üstünde çalıştığını açıkladı.