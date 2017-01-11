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7.1.1 güncellemesinden sonra 6'da sorun başladı

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 17:13
Etiketler:
google android Android 7.1.1 nexus motorola nexus 6
Android 7.1.1 güncellemesinden sonra Nexus 6'da sorun başladı

Bazı 6 sahipleri yeni sürümüne geçtiğinde sesle ilgili sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Hasan Uğur Nayır

7.1.1 güncellemesi biraz rötarlı da olsa, 6 için yayınlandı. Fakat bazı kullanıcıları 7.1.1'den sonra telefonun hoparlöründe seste problemler olduğunu bildirdi. Şikayet sayısı her geçen gün biraz daha artarken, 'ın ürün forumlarında problemle ilgili birçok mesaj var.

Şikayetlere göre hoparlörden dolayı sesin karşı tarafa iletilmemesi, sesin yankılanması, yüksek sesli gürültüler gibi sorunlar mevcut. Bazı tüketiciler mikrofonun kapatılmasıyla problemin düzeldiğini söylüyor.

Hoparlördeki bu problemden dolayı, Android 7.0'a geri dönen birçok Nexus 6 sahibi var. Google resmi olarak sorunu kabul etti ve yakın gelecekte yayınlamak üzere bir düzeltme üstünde çalıştığını açıkladı.
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