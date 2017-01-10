Microsoft, Android için güncelleme yayınladı!

Hasan Uğur Nayır

Microsoft, Android için yayınladığı Next Lock Screen uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme pil ömrünü uzatmayı amaçlayan küçük bir yazılım paketi.

3.11 sürümüne yükselen Next Lock Screen, yer bulmak için GPS yerine Wi-Fi'yi kullanabilir. Tabii ki bu durum da daha az enerji harcanmasını sağlıyor.

Tüm bunlarla birlikte güncelleme uygulamadaki bazı problemleri de düzeltiyor ve performansı iyileştiriyor. Güncellenmiş Next Lock Screen'i Google Play Store'dan indirebilirsiniz.