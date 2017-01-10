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, için yayınladı!

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 15:43
Etiketler:
microsoft google android Next Lock Screen güncelleme
Microsoft, Android için güncelleme yayınladı!

Yazılım devi 'te neyi güncelledi?

Hasan Uğur Nayır

, için yayınladığı Next Lock Screen uygulamasını güncelledi. Bu pil ömrünü uzatmayı amaçlayan küçük bir yazılım paketi.

3.11 sürümüne yükselen , yer bulmak için GPS yerine Wi-Fi'yi kullanabilir. Tabii ki bu durum da daha az enerji harcanmasını sağlıyor.

Tüm bunlarla birlikte güncelleme uygulamadaki bazı problemleri de düzeltiyor ve performansı iyileştiriyor. Güncellenmiş Next Lock Screen'i Google Play Store'dan indirebilirsiniz.
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