İşte 5000mAh pilli Zenfone 3 Zoom'un fiyatı ve çıkış tarihi

Asus, son bombası Zenfone 3 Zoom'u geçtiğimiz hafta içerisinde Las Vegas'taki CES 2017 fuarında açıklamıştı. Bu cihazla ilgili detayları sizlere sıcağı sıcağına aktarmıştık.

Asus Zenfone 3 Zoom, 12MP ana kamerasının yanında arkada yine 12MP değerindeki ikinci kamerasıyla ve 2.3X yakınlaştırma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. iPhone 7 Plus'ta gördüğümüz Portre Modu özelliğini de bünyesinde bulunduran Zenfone 3 Zoom'un şimdi ise fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bilgiler geldi.

Zenfone 3 Zoom fiyat ve çıkış tarihi

Çinli kaynaklardan alınan bilgilere göre Zenfone 3 Zoom modeli, önümüzdeki ay içerisinde (Şubat) satışa çıkarılacak. Bunun yanı sıra belirtilene göre cihaz Çin'de, 533 dolar (128GB model) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 32 ve 64GB'lık modeller ise tabii ki biraz daha ucuz olacak ancak bu modellerin fiyatlarıyla ilgili ortada bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan Kuzey Amerika ve Avrupa'da da bu fiyata yakın bir fiyatın belirlenmesi bekleniyor. Yani en azından modelin 128GB versiyonunun Avrupa'da 500 doların üzerinde bir fiyata sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Zenfone 3'ün teknik özellikleri

Ekran: 5.5-inç AMOLED, 500 nits parlaklık, Gorilla Glass 5

Boyut ve ağırlık: 170 grams, 7.99mm kalınlık

İşlemci: Snapdragon 625 SoC, 14nm işlem

Ana kamera: F1.7 diyafram aralığına sahip 12MP, Sony IMX362 sensör, 1.4um piksel, çift pikselli faz algılama, lazer otofokus, nesne izleme, 4-açılı OIS, 3-açılı EIS, Manuel kontroller, RAW desteği

İkinci kamera: 2.3X optik yakınlaştırmalı 12MP sensör, 59mm odak uzaklığı, Portre Modu

Ön kamera: 13MP, F2.0 diyafram aralığı, Sony IMX214 sensör

Pil: 5,000mAh pil, 6.4 saat 4K video kaydı ya da 42 gün bekleme süresi

Yazılım: Android 6 Marshmallow, Zen UI (Android 7.0 yakında gelecek)

Parmak izi sensörü

Renkler: Siyah, gümüş, rose altın