Çinli telefon şirketi Meizu, 2016'da rekor kırdı

Hasan Uğur Nayır

Görünüşe göre 2016, Meizu için harika bir yıl oldu. Şirket pek çok cihazı geçtiğimiz sene açığa çıkardı ve rekor sayıda ünite satmayı başardı. Şu anda 2017 için daha büyük planlar yapıyor. Meizu, bugün düzenlediği basın etkinliğinde 2016'da toplamda 22 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu sevkiyat, Meizu'nun Çin pazarında önemli derecede yükselmesini de sağladı. Ancak bununla birlikte şöyle bir ayrıntı daha var, 22 milyon telefonun %10'luk kısmı Çin dışındaki pazarlarda satıldı. Bu da şirket için önemli bir ayrıntı.

Bu başarının arkasında Meizu'nun doğru stratejileri yer alıyor, Çinli telefon üretecisi pazardaki duruma göre düzenlediği stratejilerle, yüksek bir ivme kazandı. Yayınlanan rapora göre Meizu, şu anda 6 yeni telefon üstünde çalışıyor. Bu telefonlardan birinde Snapdragon 625 sistem çipi yer alacak.