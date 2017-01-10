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li i , 'da rekor kırdı

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 14:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 15:02
Etiketler:
meizu çin telefon 2016 2017 mobil şirket
Çinli telefon şirketi Meizu, 2016'da rekor kırdı

, geçtiğimiz yıla damgasını vurdu.

Hasan Uğur Nayır

Görünüşe göre , i harika bir yıl oldu. pek çok cihazı geçtiğimiz sene açığa çıkardı ve rekor sayıda ünite satmayı başardı. Şu anda için daha büyük planlar yapıyor. Meizu, bugün düzenlediği basın etkinliğinde 2016'da toplamda 22 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu sevkiyat, Meizu'nun Çin pazarında önemli derecede yükselmesini de sağladı. Ancak bununla birlikte şöyle bir ayrıntı daha var, 22 milyon un %10'luk kısmı Çin dışındaki pazarlarda satıldı. Bu da şirket için önemli bir ayrıntı.

Bu başarının arkasında Meizu'nun doğru stratejileri yer alıyor, Çinli telefon üretecisi pazardaki duruma göre düzenlediği stratejilerle, yüksek bir ivme kazandı. Yayınlanan rapora göre Meizu, şu anda 6 yeni telefon üstünde çalışıyor. Bu telefonlardan birinde Snapdragon 625 sistem çipi yer alacak.
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