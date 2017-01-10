Asus, ZenFone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başladı

Geçtiğimiz ay itibarıyla ülkemizde de satışa çıkartılan Asus ZenFone 3'ler yavaş yavaş en güncel mobil işletim sistemi Android 7.0 Nougat'a güncellenmeye başladı.

Tech Updates'in haberine göre Asus, bugün ilk olarak Filipinler'den başlayarak ZenFone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlamış. Bu güncelleme ile birlikte ZenFone 3'e çoklu-pencere desteği gelecek. Bu destek sayesinde kullanıcılar, aynı anda iki uygulama çalıştırabilecek.

Bu güncellemenin yavaş yavaş diğer bölgelerde de dağıtılmasını bekliyoruz. Güncelleme ile ilgili merak ettiklerinizi bu başlık altından bizlere sorabilirsiniz.