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, için sini dağıtmaya başladı

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 11:47 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 11:54
Etiketler:
asus ZenFone 3 mobil uygulama güncelleme Android 7.0 Nougat
Asus, ZenFone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başladı

, bugün itibarıyla ZE520KL ve ZE552KL kod adlı modelleri için sini dağıtmaya başladı.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz ay itibarıyla ülkemizde de satışa çıkartılan Asus ZenFone 3'ler yavaş yavaş en güncel işletim sistemi 'a güncellenmeye başladı.

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Tech Updates'in haberine göre , bugün ilk olarak Filipinler'den başlayarak ZenFone 3 için Android 7.0 Nougat sini dağıtmaya başlamış. Bu güncelleme ile birlikte 'e çoklu-pencere desteği gelecek. Bu destek sayesinde kullanıcılar, aynı anda iki çalıştırabilecek.

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Bu güncellemenin yavaş yavaş diğer bölgelerde de dağıtılmasını bekliyoruz. Güncelleme ile ilgili merak ettiklerinizi bu başlık altından bizlere sorabilirsiniz.
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