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, beta 3'ü yayınladı

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 09:54
Etiketler:
apple iOS 10.2.1 iOS iOS 10.3 güncelleme yazılım
Apple, iOS 10.2.1 beta 3'ü yayınladı

Yeni beta sinde göze çarpan herhangi bir fark var mı?

Hasan Uğur Nayır

, beta programını aksatmadan devam ediyor. Şirket 10.2.1 beta 3'ü kayıtlı geliştiriciler için yayınladı. Daha önce 10.2.1 betasını yüklediyseniz OTA'dan yeni sürümü indirebilirsiniz. Olmazsa Apple Geliştirici Merkezi'nden de gerekli dosyasına ulaşılabiliyor.

Herhangi bir değişiklik var mı? Açıkçası 'e hangi özelliklerin dahil edildiği bilinmiyor, ilk iki betada da hiçbir yeni özellik keşfedilmedi. Bu güncelleme dışa dönük değişiklikler yerine hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri üzerine yoğunlaşmış görünüyor. Özetle 10.2'yi takip eden küçük bir güncelleme.

Gerçi 10.3'le birlikte birşeylerin değişeceği yönünde yorumlar var, belki 10.2.1 büyük güncelleme öncesi zemini hazırlıyor olabilir.
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