Apple, 2017'nin ikinci çeyreğinde 3 yeni iPad tanıtacak!

Son olarak yeni iPhone, iWatch ve Mac modelleriyle tüketicilerinin karşısına çıkan Apple, yakın zamanda yeni iPad modellerini de tüketicilerinin beğenisine sunacak. Hatta görünüşe göre, 2017 yılında iPad'e doyacağız.

Apple'a yakınlığıyla tanıdığımız KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın üç yeni iPad modeli üzerinde çalıştığını söyledi. Belirtilene göre bu iPad'lerden birisi, 12.9-inçlik model, diğeri çerçevesiz 10.5-inç model ve sonuncusu ise daha düşük fiyatlı 9.7-inç model olacak. İlk iki model iPhone 7'nin yongasından daha güçlü olacak A10X yonga setinden güç alacakken 9.7-inçlik model ise iPhone 6s'teki A9 yonga setinin modifiye modelinden güç alacak.

Öte yandan yeni raporlarda yeni iPad Mini'yle ilgili herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.

Yeni iPad modelleriyle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.