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, 'nin ikinci çeyreğinde 3 yeni tanıtacak!

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 00:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 00:23
Etiketler:
apple ipad mobil yeni ipad 2017 üç iPad
Apple, 2017'nin ikinci çeyreğinde 3 yeni iPad tanıtacak!

Bugün gelen raporlara göre , 3 yeni modeli tanıtmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Son olarak yeni iPhone, iWatch ve Mac modelleriyle tüketicilerinin karşısına çıkan , yakın zamanda yeni modellerini de tüketicilerinin beğenisine sunacak. Hatta görünüşe göre, 2017 yılında iPad'e doyacağız.

Apple'a yakınlığıyla tanıdığımız KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın üç modeli üzerinde çalıştığını söyledi. Belirtilene göre bu iPad'lerden birisi, 12.9-inçlik model, diğeri çerçevesiz 10.5-inç model ve sonuncusu ise daha düşük fiyatlı 9.7-inç model olacak. İlk iki model iPhone 7'nin yongasından daha güçlü olacak A10X yonga setinden güç alacakken 9.7-inçlik model ise iPhone 6s'teki A9 yonga setinin modifiye modelinden güç alacak.

Öte yandan yeni raporlarda yeni iPad Mini'yle ilgili herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.

Yeni iPad modelleriyle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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