Xiaomi'nin yeni telefonuna ait fotoğraflar sızdı

Hasan Uğur Nayır

Çinli mikroblog sitesi Weibo, başlıca sızıntı kaynaklarından biri ve geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin yeni telefonuna ait olduğu iddia edilen iki tane fotoğraf paylaşıldı. Gümüş renkli cihazın hem önü hem de arkası detaylı şekilde görünüyor.

Telefonun Redmi Note 4X olduğu söyleniyor, ama bununla birlikte, fotoğraflardaki telefon, geçen ayın sonlarında TENAA'da yayınlanan telefonun tasarımından biraz farklı. Aşağıda Çinli kurumdan sertifikayı alan diğer Xiaomi telefonun fotoğraflarını görebilirsiniz.

Mesela en büyük fark direkt olarak parmak izi sensörü. TENAA'daki telefonun arkasında tarayıcı kendini belli ediyor, ama yeni sızıntı fotoğraflarda ise arka kısımda tarayıcı yok.

Görünüşe göre Weibo'daki sızıntı başka yeni bir cihaza ait olabilir.