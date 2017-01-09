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'un ile ilgili hedefi kaç milyon?

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 15:53 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 15:56
Etiketler:
samsung Galaxy S8
Samsung'un Galaxy S8 ile ilgili hedefi kaç milyon?

'un 2017 yılındaki amiral gemisi modeli olması beklenen için yeni bilgiler geldi.

Mahmut Saral

Güney Kore kaynaklı yeni bir rapor, Samsung'un Galaxy S8'in dünya çapında 60 milyon adet dağıtılmasını ve bunun büyük kısmının da satılmasını istediğini gözler önüne seriyor.

, 2013'te Galaxy S4 ile 70 milyon dağıtım rakamına ulaşmıştı. S5 ve S6'nın 45'er milyon dağıtıldığı belirtilirken S7'nin de 48 milyon civarında dağıtılması planlanıyor. Kısacası Samsung, yıllar sonra ilk kez 60 milyon rakamına ulaşmayı hedefliyor. Bakalım başarabilecek mi...

Galaxy S8 fütüristik tam çerçevesiz ekran ile geliyor!

Galaxy S8'de göz tarayıcısı olabilir
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