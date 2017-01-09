Samsung Galaxy C5 Pro ve C7 Pro modellerinin fiyatları sızdı

Samsung tüm gücüyle üretime devam ediyor. 2017 yılına da hızlı giren firma çok yakında yeni akıllı telefonlarla karşımıza çıkacak. Samsung'un sıradaki akıllı telefon modelleri ise Galaxy C5 Pro ve Galaxy C7 Pro gibi görünüyor. Geekbench'te ve diğer benchmark platformlarında görünen modellerle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün bu modellerden Galaxy C5 Pro'nun canlı görseli ve özellikleriyle birlikte Galaxy C7 Pro'nun özellikleri Weibo'da sızdırılmış. İşte Galaxy C5 Pro'nun sızan görseli;

Teknik özellikleri ve fiyatları

C5 Pro modelinin 5.2 inç ya da 5.5 inç 1080p dokunmatik ekran Snapdragon 626 yonga seti, 4GB RAM, 16 MP ön ve arka kamera, 3,000 mAh ve Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. C7 Pro'nun ise, 5.7-inç 1080p ekranının dışında küçük kardeşiyle hemen hemen aynı özelliklere sahip.

Öte yandan modellerin fiyatları ise şu şekilde;

64 GB Galaxy C5 Pro; $346 ya da €329

64 GB Galaxy C7 Pro; $404 ya da €383

Yeni modellerin özellikleri ve fiyatlarını nasıl buldunuz?