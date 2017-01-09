Nokia'dan, Apple'ın Siri'sine ve Google Now'a rakip geliyor

Hasan Uğur Nayır

Apple Siri, Google Now, Microsoft Cortana ve diğer akıllı yardımcılar arasındaki rekabet sürerken, şimdi de bu rekabet ortamına Nokia "Viki" ile katılmaya hazırlanıyor.

Şirket (Nokia Çözümleri ve Ağı ismiyle, HMD değil), marka tescili için başvuru yaptı. Açıklamada özetle "Ses tabanlı arayüz ile mobil ve web dijital asistanların oluşturulması için gerekli yazılım" ibaresi yer alıyor.

Viki isimli bu yazılım veya Nokia'nın akıllı yardımcısının ne zaman ve hangi telefonla geleceği belli değil. Belki Finlandiyalı üretici üst düzey telefonunda Viki'ye yer verebilir, belki yazılım güncellemesi ile tüm telefonları için yayınlayabilir. Belki Android ve diğer mobil sistemler için ayrı bir uygulama olarak da çıkarabilir. Şimdilik bu konular tam olarak belli değil.