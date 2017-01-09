| Üye ol | 09 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

'dan, 'ın 'sine ve Now'a rakip geliyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 09.01.2017, 16:28 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 16:32
Etiketler:
nokia microsoft cortana apple siri google Google Now Viki
Nokia'dan, Apple'ın Siri'sine ve Google Now'a rakip geliyor

Finlandiyalı şirketin gelecek planlarına dair bir takım detaylar ortaya çıktı.

Hasan Uğur Nayır

, Now, ve diğer akıllı yardımcılar arasındaki rekabet sürerken, şimdi de bu rekabet ortamına "Viki" ile katılmaya hazırlanıyor.

Şirket (Nokia Çözümleri ve Ağı ismiyle, HMD değil), marka tescili için başvuru yaptı. Açıklamada özetle "Ses tabanlı arayüz ile mobil ve web dijital asistanların oluşturulması için gerekli yazılım" ibaresi yer alıyor.

isimli bu yazılım veya Nokia'nın akıllı yardımcısının ne zaman ve hangi telefonla geleceği belli değil. Belki Finlandiyalı üretici üst düzey telefonunda Viki'ye yer verebilir, belki yazılım güncellemesi ile tüm telefonları için yayınlayabilir. Belki Android ve diğer mobil sistemler için ayrı bir uygulama olarak da çıkarabilir. Şimdilik bu konular tam olarak belli değil.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16304
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın