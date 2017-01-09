Nice yıllara: 10 yılda iPhone'lar arasındaki hız farkı ne kadar arttı?

Apple bundan tam 10 sene önce 9 Ocak 2007'de orijinal iPhone'u açıklamıştı. Bugün iPhone'un 10. yıldönümü. Bunun yanında Apple, son olarak geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde iPhone 7 modellerini duyurdu. Peki Apple'ın bugüne kadar tanıttığı tüm iPhone modelleri arasında ne kadar hız farkı var?

EverythingApplePro isimli Youtube kanalı yeni iPhone 7'leri önceki tüm iPhone'larla hız testinde karşı karşıya getirdi.

Apple'ın da iPhone 7 lansmanında paylaştığı veriye göre iPhone 7, iPhone 3G modelinden tam 120 kat daha hızlı. Bunun yanı sıra açılış testinde ise tüm iPhone'lar arasında iPhone 7'nin ilk açıldığı görünüyor. iPhone 4s ise açılış konusunda son sırada kendisine yer buluyor.

Ayrıca tüm iPhone'lara AnTuTu testi, HTML5 testi, desibel testi, en sıcak nokta testi, Touch ID testi ve kamera testi yapılıyor.

İşte o karşılaştırma videosu;