iPhone 8, Nvidia 1080 ekran kartından daha güçlü olabilir mi?

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir takım raporlarda iPhone 8'de Home tuşunun iptal edileceği, Android'teki ekrana dokunup uyandırma özelliğinin olacağı ileri sürülmüştü. Aradan geçen kısa süre içinde yeni dedikoduların fitili ateşlendi.

Yeni iPhone modelinde kenarları yuvarlak OLED ekran kullanılacağını duymayan kalmadı. Macworld UK'ye göre bu ekranda düşme ve darbelere karşı Gorilla Glass ve diğer polikarbonatlardan oluşan koruma kaplaması yer alacak. Ayrıca iPhone 8'in OLED ekranının, Nvidia 1080 kartlı ekrana kıyasla daha yüksek kare hızı sunacağı da iddia ediliyor.

Ayrıca bir tedarik zinciri kaynağı da WWDC'de Apple'ın oyunlar ve grafik konusundaki API geliştirmelerini vurgulayarak, iPhone 8'in oyunlarda yüksek performans sunacağına dikkat çekti. Tabii ki geliştirilen yazılıma uygun donanım bileşeni olması lazım. Bu iddia da yüksek kare hızına sahip iPhone 8 spekülasyonlarına bir açıdan destek oluyor.

Sonuç olarak bu bilgilerin birer dedikodu olduğunu unutmayın. Söylenenlerin hiç biri olmayabilir. Yeni iddialar, sızıntılar oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.