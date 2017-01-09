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, ndan daha güçlü olabilir mi?

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 10:52 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 11:18
Etiketler:
apple NVIDIA iphone 8 Nvidia 1080 ekran kartı android google
iPhone 8, Nvidia 1080 ekran kartından daha güçlü olabilir mi?

Yeni iPhone hakkındaki iddialar iyice yükseklerden uçuyor.

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir takım raporlarda 'de Home tuşunun iptal edileceği, 'teki ekrana dokunup uyandırma özelliğinin olacağı ileri sürülmüştü. Aradan geçen kısa süre içinde yeni dedikoduların fitili ateşlendi.

Yeni iPhone modelinde kenarları yuvarlak OLED ekran kullanılacağını duymayan kalmadı. Macworld UK'ye göre bu ekranda düşme ve darbelere karşı Gorilla Glass ve diğer polikarbonatlardan oluşan koruma kaplaması yer alacak. Ayrıca iPhone 8'in OLED ekranının, kartlı ekrana kıyasla daha yüksek kare hızı sunacağı da iddia ediliyor.

Ayrıca bir tedarik zinciri kaynağı da WWDC'de 'ın oyunlar ve grafik konusundaki API geliştirmelerini vurgulayarak, iPhone 8'in oyunlarda yüksek performans sunacağına dikkat çekti. Tabii ki geliştirilen yazılıma uygun donanım bileşeni olması lazım. Bu iddia da yüksek kare hızına sahip iPhone 8 spekülasyonlarına bir açıdan destek oluyor.

Sonuç olarak bu bilgilerin birer dedikodu olduğunu unutmayın. Söylenenlerin hiç biri olmayabilir. Yeni iddialar, sızıntılar oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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fedai fedai

Apple yaparsa en iyisini yapar

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evet0
hayır2
cevapla 09.01.2017 17:54
feda feda

Apple ın chip tasarımı konusunda Nvidia yı geçme şansı ve ihtimali asla olamaz. Reklam yapmak için Nvidiaya sataşıyor bu seferde.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 11:43
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