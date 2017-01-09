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'nin isimli yeni telefonuna ait tanıtım videosu ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 10:26
Etiketler:
evleaks Evan Blass htc HTC vive Vive sızıntı twitter tweet
HTC'nin Vive isimli yeni telefonuna ait tanıtım videosu ortaya çıktı

ustası veya diğer adıyla yine boş durmadı. Bu seferki sızıntı ise 'nin merakla beklenen yeni telefonu hakkında.

Hasan Uğur Nayır

videoda kendimizi 'nin tasarım mutfağında buluyoruz. Aslında, için yeni malzemeler ve renkler bulmakla görevli bir araştırma laboratuarı hakkında konuşuyoruz. Tanıtım videosuna göre HTC bir sürü farklı renkler, materyaller denemiş.

Videonun son birkaç saniyesinde ise HTC Vive telefonu görünüyor. Yine de video spekülasyonları doğrulayan veya bilgi veren detaylara sahip değil. Sadece telefonun arka kısmının ne olduğunu ortaya koyuyor.

Eğer oynatıcıda sorun olursa ilgili mesajına ve videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

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