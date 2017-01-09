HTC'nin Vive isimli yeni telefonuna ait tanıtım videosu ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

Sızıntı videoda kendimizi HTC'nin tasarım mutfağında buluyoruz. Aslında, HTC Vive için yeni malzemeler ve renkler bulmakla görevli bir araştırma laboratuarı hakkında konuşuyoruz. Tanıtım videosuna göre HTC bir sürü farklı renkler, materyaller denemiş.

Videonun son birkaç saniyesinde ise HTC Vive telefonu görünüyor. Yine de video spekülasyonları doğrulayan veya bilgi veren detaylara sahip değil. Sadece telefonun arka kısmının ne olduğunu ortaya koyuyor.

Eğer oynatıcıda sorun olursa ilgili Tweet mesajına ve videosuna buradan ulaşabilirsiniz.