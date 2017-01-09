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Ocean'ın , resmi duyurudan önce sızdı

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 13:26 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 13:36
Etiketler:
htc HTC Ocean sızıntı mobil tanıtım videosu
HTC Ocean'ın tanıtım videosu, resmi duyurudan önce sızdı

'nin önümüzdeki günlerde tanıtmasını beklediğimiz modelinin sızdı.

Emre Çetinkaya

Tayvanlı HTC yeni akıllı telefon modelini tanıtmak için gün sayıyor. Son gelen bilgilere göre HTC, 12 Ocak tarihinde gerçekleştireceği bir etkinlikle yeni akıllı telefon modeli HTC Ocean'ı duyuracak.

Bu duyuru öncesinde bugün dünyadaki kaynaklarından Evan Blass, bir paylaştı ve videodaki cihazın Ocean olduğunu iddia etti. Videoda cihazın dokunmatik kenarlarının işlevleri gösterilmiş ve bu özelliğin bir hayli ilgi çektiğini de belirtelim.

HTC Ocean'ı nasıl buldunuz?

İşte o video;
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Radarme Radarme

Htc yapar başkaları kapar ama helal olsun her sene bi yenilik katıyor en azından diyerleri gibi yqpmıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 09.01.2017 18:02
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