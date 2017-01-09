HTC Ocean'ın tanıtım videosu, resmi duyurudan önce sızdı

Tayvanlı HTC yeni akıllı telefon modelini tanıtmak için gün sayıyor. Son gelen bilgilere göre HTC, 12 Ocak tarihinde gerçekleştireceği bir etkinlikle yeni akıllı telefon modeli HTC Ocean'ı duyuracak.
Bu duyuru öncesinde bugün mobil dünyadaki sızıntı kaynaklarından Evan Blass, bir tanıtım videosu paylaştı ve videodaki cihazın HTC Ocean olduğunu iddia etti. Videoda cihazın dokunmatik kenarlarının işlevleri gösterilmiş ve bu özelliğin bir hayli ilgi çektiğini de belirtelim.
HTC Ocean'ı nasıl buldunuz?
İşte o video;
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Htc yapar başkaları kapar ama helal olsun her sene bi yenilik katıyor en azından diyerleri gibi yqpmıyorcevapla 09.01.2017 18:02
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