Xiaomi Mi 6, 210,329 puanla AnTuTu rekorunu kırdı!

Çinli Xiaomi şu sıralar CES 2017 fuarında boy gösteriyor. Firma bunun yanı sıra diğer cihazlarının gelişim sürecini de hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Bu anlamda son gelen bilgilere göre Xiaomi, Mi 6 isimli yeni üst seviye akıllı telefonunu 6 Şubat'ta açıklayacak ve Mart ayında da satışa sunacak.

İşte bu üst seviye modelle ilgili bugün Çin'den bir hayli ilgi çekici bilgiler geldi. Weibo'da paylaşılan bir görsele göre Mi 6, AnTuTu Benchmark'ta test edildi ve 210,329 puan almayı başarmış. Bu aynı zamanda AnTuTu'nun performans rekoru anlamına geliyor.

Önceki rekor ise 183,106 puan ile iPhone 7 Plus'taydı. Son olarak Xiaomi Mi 6'da Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setinin olacağını belirtelim.