Sony, telefonlarında kulaklık girişini kaldıracak mı?

Biliyorsunuz, Apple, iPhone 7'le birlikte kulaklık girişini iptal etti. Artık iPhone'lara kulaklık Lightning portundan bağlanıyor. HTC'nin de Apple'ın başlattığı modaya uyduğu, hatta Samsung'un da böyle bir planı olduğuna dair rivayetler var. Peki Sony ne durumda?
ePrice sitesinin raporuna göre Sony Mobile'ın, 3.5 mm'lik jack girişini iptal etme planı yok. Yani şu an için Sony'nin telefonlarında klasik kulaklık yuvası olacak.
Ayrıca Sony'nin Xperia serisi için yüksek çözünürlüklü ses konusunda yeni teknolojiler geliştirdiği iddia ediliyor. Mevcut kulaklık girişinin kaldırılması bu deneyimi sarsabilir. Sizin kulaklık girşinin kaldırılması konusundaki düşünceleriniz nedir? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.
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Kulaklık girişi yukardan da olsa olur. Alttaki ses çıkışını büyütmede fayda var. Jcevapla 09.01.2017 00:09
Sony Kulaklık Kablosunu Fm Radyo Anteni Olarak Kullanıyor
Dunya standarti olan bir kulaklık çıkışı her cihazda olmalı sacma sapan aparatlara neden para harciyalimcevapla 08.01.2017 20:14
Kardeşim yorumlarınızı bizimle paylasın yazıyorsunuz bizde sizi ciddiye alıp yazıyoruz ama nedense yayınlanmıyor.bidahada birşey yazmam goodbyecevapla 08.01.2017 20:05
Kulaklık girişi herzaman olmalı.Kaldırmak marifet değil.cevapla 08.01.2017 14:54
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