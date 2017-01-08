Sony, telefonlarında kulaklık girişini kaldıracak mı?

Hasan Uğur Nayır

Biliyorsunuz, Apple, iPhone 7'le birlikte kulaklık girişini iptal etti. Artık iPhone'lara kulaklık Lightning portundan bağlanıyor. HTC'nin de Apple'ın başlattığı modaya uyduğu, hatta Samsung'un da böyle bir planı olduğuna dair rivayetler var. Peki Sony ne durumda?

ePrice sitesinin raporuna göre Sony Mobile'ın, 3.5 mm'lik jack girişini iptal etme planı yok. Yani şu an için Sony'nin telefonlarında klasik kulaklık yuvası olacak.

Ayrıca Sony'nin Xperia serisi için yüksek çözünürlüklü ses konusunda yeni teknolojiler geliştirdiği iddia ediliyor. Mevcut kulaklık girişinin kaldırılması bu deneyimi sarsabilir. Sizin kulaklık girşinin kaldırılması konusundaki düşünceleriniz nedir? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.