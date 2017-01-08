| Üye ol | 09 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

, telefonlarında girişini kaldıracak mı?

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 08.01.2017, 13:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2017, 13:30
Etiketler:
sony xperia sony xperia apple iphone 7 kulaklık Jack
Sony, telefonlarında kulaklık girişini kaldıracak mı?

Japon teknoloji devinin stratejileri belli oldu.

Hasan Uğur Nayır

Biliyorsunuz, , 'le birlikte girişini iptal etti. Artık iPhone'lara kulaklık Lightning portundan bağlanıyor. HTC'nin de Apple'ın başlattığı modaya uyduğu, hatta Samsung'un da böyle bir planı olduğuna dair rivayetler var. Peki ne durumda?

ePrice sitesinin raporuna göre Sony Mobile'ın, 3.5 mm'lik jack girişini iptal etme planı yok. Yani şu an için Sony'nin telefonlarında klasik kulaklık yuvası olacak.

Ayrıca Sony'nin serisi için yüksek çözünürlüklü ses konusunda yeni teknolojiler geliştirdiği iddia ediliyor. Mevcut kulaklık girişinin kaldırılması bu deneyimi sarsabilir. Sizin kulaklık girşinin kaldırılması konusundaki düşünceleriniz nedir? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(5 yorum)
Murat Murat

Kulaklık girişi yukardan da olsa olur. Alttaki ses çıkışını büyütmede fayda var. J

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 00:09
Turhan Tuglu Turhan Tuglu

Sony Kulaklık Kablosunu Fm Radyo Anteni Olarak Kullanıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 20:53
Selim Selim

Dunya standarti olan bir kulaklık çıkışı her cihazda olmalı sacma sapan aparatlara neden para harciyalim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 20:14
Co Co

Kardeşim yorumlarınızı bizimle paylasın yazıyorsunuz bizde sizi ciddiye alıp yazıyoruz ama nedense yayınlanmıyor.bidahada birşey yazmam goodbye

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 20:05
Co Co

Kulaklık girişi herzaman olmalı.Kaldırmak marifet değil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 14:54
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16290
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın