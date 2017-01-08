Samsung akıllı saatler için iOS desteği!

Samsung'un piyasaya sunduğu akıllı saat modelleri Gear S3, Gear S2 ve Gear Fit2, bugüne kadar iPhone'lar tarafından desteklenmiyordu. Geçtiğimiz gün bu cihazların iPhone'lar için desteğinin yakında tamamlanacağını öğrenmiştik.

Samsung bugün resmi internet sitesi üzerinden Samsung Gear S3 Frontier, Gear S3 Classic, Gear S2 ve Gear Fit 2'nin iOS 9.0 ve üzeri iPhone'ları (iPhone 5'ten eski olmayan) desteklemeye başladığını duyurdu.

Öte yandan akıllı saat kullanıcıları bugünden itibaren marketten ilgili akıllı saat uygulamasını indirerek cihazlarını iPhone'larını eşleyebilir ve kullanmaya başlayabilirler.