| Üye ol | 09 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

ler için desteği!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 08.01.2017, 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2017, 13:04
Etiketler:
samsung samsung electronics iphone akıllı saat destek Gear S3 iOS
Samsung akıllı saatler için iOS desteği!

'un leri sonunda 'larla uyumlu hale geldi. Duyuru direkt Samsung'tan geldi. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

'un piyasaya sunduğu modelleri Gear S3, Gear S2 ve Gear Fit2, bugüne kadar iPhone'lar tarafından lenmiyordu. Geçtiğimiz gün bu cihazların 'lar için desteğinin yakında tamamlanacağını öğrenmiştik.

Samsung bugün resmi internet sitesi üzerinden Samsung Gear S3 Frontier, Gear S3 Classic, Gear S2 ve Gear Fit 2'nin 9.0 ve üzeri iPhone'ları (iPhone 5'ten eski olmayan) desteklemeye başladığını duyurdu.

Öte yandan akıllı saat kullanıcıları bugünden itibaren marketten ilgili akıllı saat uygulamasını indirerek cihazlarını iPhone'larını eşleyebilir ve kullanmaya başlayabilirler.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)
Hk7 Hk7

Çok iyi çalışıyor i 7 de

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 00:35
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16290
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın