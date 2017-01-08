| Üye ol | 09 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

iddialı geliyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 08.01.2017, 14:01 Güncelleme Tarihi: 08.01.2017, 14:09
Etiketler:
Oppo Find 9 FIND qualcomm Snapdragon 835 snapdragon Find OS
Oppo iddialı geliyor

Çinli üretici, Xiaomi ve diğer rakiplerine karşı yeni kozunu oynamaya hazırlanıyor.

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz kasım ayında, 'un, 2017 Mart'ında çıkacağına dair bir takım rivayetler çıkmıştı. Bunun ardından Find 9'un çıkmayacağı ileri sürüldü ve ortalık karıştı. Şimdi, Çinli bir kaynak telefonun yılın ilk yarısında çıkacağını ileri sürdü.

Rapor aslında yakın zamanda adı verilmeyen bir şirket yöneticisinin de bu durumu ağzından kaçırdığı ifade ediliyor.

Find 9'un 2017'nin ilk yarısında çıkması olasılıklar dahilinde, ama ne zaman üretim bandına gireceği gibi bilgiler belli değil. Söylentilere göre Find 9, Snapdragon 835 sistem çipiyle gelecek ve QHD çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. Depolama alanının 128 GB, RAM değerinin ise 6 ya da 8 GB olduğu belirtiliyor. Telefonda adında yeni bir AI sistemi yer alacak.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16290
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın