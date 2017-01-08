Oppo iddialı geliyor

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz kasım ayında, Oppo Find 9'un, 2017 Mart'ında çıkacağına dair bir takım rivayetler çıkmıştı. Bunun ardından Find 9'un çıkmayacağı ileri sürüldü ve ortalık karıştı. Şimdi, Çinli bir kaynak telefonun yılın ilk yarısında çıkacağını ileri sürdü.

Rapor aslında yakın zamanda adı verilmeyen bir şirket yöneticisinin de bu durumu ağzından kaçırdığı ifade ediliyor.

Find 9'un 2017'nin ilk yarısında çıkması olasılıklar dahilinde, ama ne zaman üretim bandına gireceği gibi bilgiler belli değil. Söylentilere göre Find 9, Qualcomm Snapdragon 835 sistem çipiyle gelecek ve QHD çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. Depolama alanının 128 GB, RAM değerinin ise 6 ya da 8 GB olduğu belirtiliyor. Telefonda Find OS adında yeni bir AI sistemi yer alacak.