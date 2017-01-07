Yılbaşında WhatsApp'ta 63 milyar mesaj gönderildi!

Her yılbaşı sosyal ağların en çok ilgi gördüğü günlerden oluyor. Bu yılbaşı da aynı şekilde geçti. Aynı şekilde WhatsApp, 31 Aralık 2016 günü tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı günü WhatsApp'ta 63 milyar mesaj atılmış. Bu mesajların 7.9 milyarlık kısmı fotoğraf ve 2.4 milyarı ise videodan oluşuyor.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen Nisan ayındaki F8 geliştirici konferansında Messenger ve WhatsApp'ta toplamda 60 milyar mesaj atıldığı söylenmişti.