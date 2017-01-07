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nda 'ta 63 milyar gönderildi!

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Giriş Tarihi: 07.01.2017, 12:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2017, 13:02
Etiketler:
facebook whatsapp mesaj sosyal ağ yılbaşı
Yılbaşında WhatsApp'ta 63 milyar mesaj gönderildi!

günü larda ve laşma platformlarında mesaj sayısında büyük artış yaşandı. 'ta sadece tek gün 63 milyar mesaj atıldı.

Emre Çetinkaya

Her ların en çok ilgi gördüğü günlerden oluyor. Bu yılbaşı da aynı şekilde geçti. Aynı şekilde WhatsApp, 31 Aralık 2016 günü tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı.

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'tan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı günü WhatsApp'ta 63 milyar mesaj atılmış. Bu ların 7.9 milyarlık kısmı fotoğraf ve 2.4 milyarı ise videodan oluşuyor.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen Nisan ayındaki F8 geliştirici konferansında Messenger ve 'ta toplamda 60 milyar mesaj atıldığı söylenmişti.
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