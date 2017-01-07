iPod arayüzü iPhone'larda olsaydı?

Apple'ın popüler cihazlarından iPod'larda kullanılan "tekerlek" tasarımını ve arayüzünü hatırlıyor musunuz? İşte bu tasarım bir süre önce iPhone'larda test edilmiş.

Bir prototip olduğu belirtilen videodaki cihazda, iPhone'un ekranı iki parçaya ayrılmış. Alt tarafta iPod'un klasik fiziksel tekerlek tasarımı dijitale dönüştürülmüş. Üst tarafta da yine klasik iPod arayüzü var.

Sonny Dickson tarafından paylaşılan video ve bilgilere göre, prototipte görünen işletim sisteminin o dönemde Acorn OS adıyla anılıyormuş. Bu iPhone prototipine ise "Tıklama tekerlekli iPhone" adı verilmiş.

İşte o video;