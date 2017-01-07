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iPod arayüzü 'larda olsaydı?

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Giriş Tarihi: 07.01.2017, 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2017, 12:07
Etiketler:
video apple iphone konsept prototip ilginç Tıklama tekerlekli iPhone
iPod arayüzü iPhone'larda olsaydı?

Yeni ortaya çıkan bir su bir hayli ilgi çekmeyi başardı.

Emre Çetinkaya

'ın popüler cihazlarından iPod'larda kullanılan "tekerlek" tasarımını ve arayüzünü hatırlıyor musunuz? İşte bu tasarım bir süre önce 'larda test edilmiş.

Bir olduğu belirtilen daki cihazda, iPhone'un ekranı iki parçaya ayrılmış. Alt tarafta iPod'un klasik fiziksel tekerlek tasarımı dijitale dönüştürülmüş. Üst tarafta da yine klasik iPod arayüzü var.

Sonny Dickson tarafından paylaşılan video ve bilgilere göre, prototipte görünen işletim sisteminin o dönemde Acorn OS adıyla anılıyormuş. Bu iPhone prototipine ise "Tıklama tekerlekli iPhone" adı verilmiş.

İşte o video;
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