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"'lar soğukta "

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Giriş Tarihi: 07.01.2017, 13:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2017, 13:37
Etiketler:
apple iphone iddia soğuk hava iOS 10 kapanma kapanıyor ilginç

'ın 'larının bugün şarjı olmasına rağmen kapandığı ve şarj uyarısı verdiği edildi. Bu durum ise Türkiye'yi etkisi altına alan yla ilişkilendirildi. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Bugün sosyal medyada bazı kullanıcıları bir şekilde cihazlarının kapandığını etmeye başladılar. Kullanıcılar, şarjlarının olmasına rağmen cihazlarının kapandığı veya "şarja takın" uyarısı verdiğini iddia ettiler.

Bu iddianın ilk olarak Ekşi Sözlük'te ortaya atıldığını ve Twitter'da bir hayli ilgi gördüğünü söyleyelim. Bazı kullanıcılar bu durumun Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havayla ilişkili olduğunu belirtseler de bu cevap pek de gerçekçi değil.

İlgili: iOS 10 hakkında şikayetler var!

Sebebi ne?

Öte yandan bunun genel bir sorun olmadığını belirtelim. Birkaç kişi iPhone'unun kapandığını iddia etmiş ancak bu tabii ki soğuklarla ya da başka ekstra koşullarla ilgili değil. Son aylarda zaten ile birlikte bazı cihazlarda bu tarz sorunlara rastlanmıştı. Muhtemelen bu iddialar da iOS 10 ile birlikte gelen bazı yazılımsal sorunlardan kaynaklanıyor.

Peki sizin başınıza bugün böyle bir şey geldi mi?
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Guest Guest

Evet iki kez oldu. İphone 6s kullaniyordum. Birincisinde artı'ya tamire verdim, 1 ay kadar sonra pili değiştirdiler. Problem çözülmedi tekrar verdim ve beklemedeyim. O kadar uzun süre telefonuz kalmak istemedigimden iphone SE aldim. Ekrani yerinden kalkmis gibi tikir tikir otuyordu. Onu da tamire verdim, yenisiyle degistirdiler. Apple'a noldu da bu kadar kalitesiz mal oldu anlamiyorum.

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evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 22:56
bikesss bikesss

yenimi duydunuz gecen sene de konusu vardi,bende ve arkadaslarımında da soguk ta iken var %80 den %40 a düsüyor ardından da kapanıyor yuzlerce şikayet görürsünüz araştırırsanız,sogudum iphone dan

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 22:36
Civil Civil

Aynen

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 21:30
Mehtap kütük Mehtap kütük

Son gelen güncellemeyi henüz yüklemedim aynı sorunu yaşıyorum şarjım olmasına rağmen daha evden çıktığım gibi kapanıyor sıcak bir ortama girdiğimde açılıyor ancak şarjı neredeyse bitmiş oluyor değişim için başvurmayı düşünüyorum ancak bu sorunu nasıl kanıtlayacağım hakkında fikrim yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 20:56
Msndkx Msndkx

Bu bilinen bişey zaten haber diye yapmışsınız Aşırı sıcak veya soğukta iphone kendini korumaya alır ve kapanır. Normal sıcaklığa ulaşınca tekrar kullanabilirsiniz. Hadi hayırlı işler

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evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 20:30
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