Bugün sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları ilginç bir şekilde cihazlarının kapandığını iddia etmeye başladılar. Kullanıcılar, şarjlarının olmasına rağmen cihazlarının kapandığı veya "şarja takın" uyarısı verdiğini iddia ettiler.

Bu iddianın ilk olarak Ekşi Sözlük'te ortaya atıldığını ve Twitter'da bir hayli ilgi gördüğünü söyleyelim. Bazı kullanıcılar bu durumun Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havayla ilişkili olduğunu belirtseler de bu cevap pek de gerçekçi değil.

Sebebi ne?

Öte yandan bunun genel bir sorun olmadığını belirtelim. Birkaç kişi iPhone'unun kapandığını iddia etmiş ancak bu tabii ki soğuklarla ya da başka ekstra koşullarla ilgili değil. Son aylarda zaten iOS 10 ile birlikte bazı cihazlarda bu tarz sorunlara rastlanmıştı. Muhtemelen bu iddialar da iOS 10 ile birlikte gelen bazı yazılımsal sorunlardan kaynaklanıyor.

Peki sizin başınıza bugün böyle bir şey geldi mi?