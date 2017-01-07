Bugün sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları ilginç bir şekilde cihazlarının kapandığını iddia etmeye başladılar. Kullanıcılar, şarjlarının olmasına rağmen cihazlarının kapandığı veya "şarja takın" uyarısı verdiğini iddia ettiler.
Bu iddianın ilk olarak Ekşi Sözlük'te ortaya atıldığını ve Twitter'da bir hayli ilgi gördüğünü söyleyelim. Bazı kullanıcılar bu durumun Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havayla ilişkili olduğunu belirtseler de bu cevap pek de gerçekçi değil.
Öte yandan bunun genel bir sorun olmadığını belirtelim. Birkaç kişi iPhone'unun kapandığını iddia etmiş ancak bu tabii ki soğuklarla ya da başka ekstra koşullarla ilgili değil. Son aylarda zaten iOS 10 ile birlikte bazı cihazlarda bu tarz sorunlara rastlanmıştı. Muhtemelen bu iddialar da iOS 10 ile birlikte gelen bazı yazılımsal sorunlardan kaynaklanıyor.
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Evet iki kez oldu. İphone 6s kullaniyordum. Birincisinde artı'ya tamire verdim, 1 ay kadar sonra pili değiştirdiler. Problem çözülmedi tekrar verdim ve beklemedeyim. O kadar uzun süre telefonuz kalmak istemedigimden iphone SE aldim. Ekrani yerinden kalkmis gibi tikir tikir otuyordu. Onu da tamire verdim, yenisiyle degistirdiler. Apple'a noldu da bu kadar kalitesiz mal oldu anlamiyorum.cevapla 07.01.2017 22:56
yenimi duydunuz gecen sene de konusu vardi,bende ve arkadaslarımında da soguk ta iken var %80 den %40 a düsüyor ardından da kapanıyor yuzlerce şikayet görürsünüz araştırırsanız,sogudum iphone dancevapla 07.01.2017 22:36
Son gelen güncellemeyi henüz yüklemedim aynı sorunu yaşıyorum şarjım olmasına rağmen daha evden çıktığım gibi kapanıyor sıcak bir ortama girdiğimde açılıyor ancak şarjı neredeyse bitmiş oluyor değişim için başvurmayı düşünüyorum ancak bu sorunu nasıl kanıtlayacağım hakkında fikrim yok.cevapla 07.01.2017 20:56
Bu bilinen bişey zaten haber diye yapmışsınız Aşırı sıcak veya soğukta iphone kendini korumaya alır ve kapanır. Normal sıcaklığa ulaşınca tekrar kullanabilirsiniz. Hadi hayırlı işlercevapla 07.01.2017 20:30
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