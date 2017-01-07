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Instagram fotoğrafları artık ve 7 Plus'ta daha iyi görünüyor

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Giriş Tarihi: 07.01.2017, 12:34 Güncelleme Tarihi: 07.01.2017, 12:46
Etiketler:
apple iphone 7 geniş renk paleti mobil kamera destek
Instagram fotoğrafları artık iPhone 7 ve 7 Plus'ta daha iyi görünüyor

Instagram'ın sözünü verdiği özellik sonunda ve 7 Plus kullanıcıları için yayınlandı. Artık Instagram fotoğrafları iPhone 7 ve 7 Plus'ta daha iyi görünecek.

Emre Çetinkaya

'ın yeni iPhone modelleri iPhone 7 ve 7 Plus'ın, "geniş renk paleti" özelliğiyle başta Instagram olmak üzere fotoğraf merkezli uygulamalarda fark yaratması bekleniyordu. Ancak tabii ki bunun için uygulamaların bu özelliği korumaları gerekiyordu. Zaten Instagram, 'lerin genişleyen renk paletini leyeceklerini sözünü vermişti.

Şimdi ise Instagram'ın kurucularından Mike Krieger, sözlerini tuttuklarını ve artık platformun bu özelliği destekleyeceğini belirtti. Güncellemeye gerek kalmadan sunulan bu destekle birlikte, iPhone 7 ve 7 Plus kullanıcıları Instagram'da yeni telefonlarının sından tam anlamıyla yararlanmaya başlayacaklar.

Bakalım bu destek iPhone 7 kullanıcılarının dikkatini ne zaman çekecek?
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