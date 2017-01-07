Instagram fotoğrafları artık iPhone 7 ve 7 Plus'ta daha iyi görünüyor

Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 7 ve 7 Plus'ın, "geniş renk paleti" özelliğiyle başta Instagram olmak üzere fotoğraf merkezli uygulamalarda fark yaratması bekleniyordu. Ancak tabii ki bunun için uygulamaların bu özelliği korumaları gerekiyordu. Zaten Instagram, iPhone 7'lerin genişleyen renk paletini destekleyeceklerini sözünü vermişti.

Şimdi ise Instagram'ın kurucularından Mike Krieger, sözlerini tuttuklarını ve artık platformun bu özelliği destekleyeceğini belirtti. Güncellemeye gerek kalmadan sunulan bu destekle birlikte, iPhone 7 ve 7 Plus kullanıcıları Instagram'da yeni telefonlarının kamerasından tam anlamıyla yararlanmaya başlayacaklar.

Bakalım bu destek iPhone 7 kullanıcılarının dikkatini ne zaman çekecek?