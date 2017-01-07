App Store'da yılbaşı günü tüm zamanların rekoru kırıldı

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da geride bıraktığımız yılbaşı günü tarihe geçti.

Apple tarafından yapılan açıklamaya, göre yılbaşı günü App Store tarihinin en fazla satın alımın yapıldığı gün olarak kayda geçti. 31 Aralık 2016 gününde Apple kullanıcıları 240 milyon dolarlık uygulama ve oyun satın alımı gerçekleştirdi.

Öte yandan geride bırakılan 2016 yılında App Store'da geliştiricilere 20 milyar dolar ödenmiş. Bu rakam 2015 yılında ödenen rakama göre %40 daha fazla.