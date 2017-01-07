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'da günü tüm zamanların u kırıldı

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Giriş Tarihi: 07.01.2017, 12:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2017, 12:31
Etiketler:
apple app store yılbaşı rekor yeni yıl tarihi gün
App Store'da yılbaşı günü tüm zamanların rekoru kırıldı

'ın uygulama mağazası 'da a la girildi. İşte App Store'daki rakamları.

Emre Çetinkaya

'ın uygulama mağazası App Store'da geride bıraktığımız günü tarihe geçti.

Apple tarafından yapılan açıklamaya, göre yılbaşı günü App Store tarihinin en fazla satın alımın yapıldığı gün olarak kayda geçti. 31 Aralık 2016 gününde Apple kullanıcıları 240 milyon dolarlık uygulama ve oyun satın alımı gerçekleştirdi.

Öte yandan geride bırakılan 2016 yılında 'da geliştiricilere 20 milyar dolar ödenmiş. Bu rakam 2015 yılında ödenen rakama göre %40 daha fazla.
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