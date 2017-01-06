| Üye ol | 06 Ocak 2017,Cuma
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Yeni 'da Android telefonlardaki özellik olacak!

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 16:48 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 16:52
Etiketler:
apple iphone iPhone 7s iPhone 7s Plus iphone 8 Sonny Dickson Tristar 3 Hydra
Yeni iPhone'da Android telefonlardaki özellik olacak!

Sızıntı bilgiler konusunda ünlü bir isim olan , yeni hakkında ilginç detaylar paylaştı.

Hasan Uğur Nayır

Forbes editörlerinden Gordon Kelly, sızıntı ustası 'la konuştu ve yeni 'la ilgili bazı detaylar öğrendi. Dickson'a göre yeni iPhone'da, şarj bağlantısını denetleyen ve hızlı şarjı destekleyen "Tristar 3, Hydra" çipi olacak. Bununla birlikte kaynak, bu teknolojinin detayları hakkında başka bir şeyden bahsetmemiş.

Makalenin dikkat çekici kısmı ise Android telefonlardan bildiğimiz bir özellik hakkında. Artık birçok Android cihazda ekrana dokunup, uyandırma özelliği var. İşte bu özellik, 2017 model iPhone'da kullanılacak. Böylece kullanıcılar düğmelere basmadan, ekrana dokunarak, bildirimleri veya saati görebilecek.

Son olarak Sonny Dickson, bu sene 3 yeni iPhone modelinin çıkacağı söylentilerini de doğruladı. Dickson, iPhone 7s ve 7s Plus'la birlikte radikal olarak yeniden tasarlanmış iPhone 8'in olacağını ileri sürdü.
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