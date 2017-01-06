Yeni iPhone'da Android telefonlardaki özellik olacak!

Hasan Uğur Nayır

Forbes editörlerinden Gordon Kelly, sızıntı ustası Sonny Dickson'la konuştu ve yeni iPhone'la ilgili bazı detaylar öğrendi. Dickson'a göre yeni iPhone'da, şarj bağlantısını denetleyen ve hızlı şarjı destekleyen "Tristar 3, Hydra" çipi olacak. Bununla birlikte kaynak, bu teknolojinin detayları hakkında başka bir şeyden bahsetmemiş.

Makalenin dikkat çekici kısmı ise Android telefonlardan bildiğimiz bir özellik hakkında. Artık birçok Android cihazda ekrana dokunup, uyandırma özelliği var. İşte bu özellik, 2017 model iPhone'da kullanılacak. Böylece kullanıcılar düğmelere basmadan, ekrana dokunarak, bildirimleri veya saati görebilecek.

Son olarak Sonny Dickson, bu sene 3 yeni iPhone modelinin çıkacağı söylentilerini de doğruladı. Dickson, iPhone 7s ve 7s Plus'la birlikte radikal olarak yeniden tasarlanmış iPhone 8'in olacağını ileri sürdü.