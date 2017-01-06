Rapor: Apple, iPhone 8'de Home tuşunu kaldıracak

Hasan Uğur Nayır

Yeni iPhone hakkındaki iddialar artık iyice efsane olma yolunda ilerliyor. Zaten telefonun ismi bile tam olarak belli değil. iPhone 8, iPhone Air, iPhone One diye de isimler geçiyor. Biz iPhone 8 olarak haberimize devam edelim. Ortaya atılan bir iddiaya göre söz konusu yeni iPhone'da Home tuşu olmayacak.

Bu iddia kulağınıza tanıdık geliyordur, daha önce birkaç kere daha gündeme getirilmişti. Ancak isimsiz bir endüstri kaynağı, 3D Touch özelliğinin Home tuşunun kaldırılmasına yönelik bir kanıt olduğunu ileri sürdü. Kaynak, çoklu ekrana geçişi örnek olarak vermiş. Normalde Home tuşuna iki kere basınca çoklu görev ekranı açılır, ancak kaynak 3D Touch sayesinde ekranın kenarına biraz basınca çoklu görevin açıldığını ve ana ekran tuşunun bir görevinin yerine getirildiğini söylüyor. Aynı kaynak son olarak Apple'ın önemli değişikliklerden önce, sanki normal bir özellikmiş gibi böylesi denemeler yaptığını da sözlerine ekledi.

Aslında bu spekülasyon eski tarihli raporlarla gayet uyumlu. iPhone 8'de tam ekran olmasından dolayı Home tuşunun iptal edileceği söylenmişti. Ayrıca farklı birkaç kaynak tarafından parmak izinin ekrana dahil edilmesine yönelik çalışmalar olduğu dile getirilmişti. Siz bu konuda ne dersiniz?