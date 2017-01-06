LG Stylus 2 Plus, Türkiye'de satışa sunuldu, işte fiyatı!

LG, Stylus ailesini genişletmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda bu ailesine eklediği yeni phablet modeli Stylus 2 Plus, sonunda ülkemizde de satışa çıkarıldı. E-ticaret platformu n11.com, bugün 5.7 inç ekranlı ve nano kaplamalı kalemli LG Stylus 2 Plus'ı ülkemizde satışa sunduğunu duyurdu.

LG Stylus 2 Plus modelinin ülkemizdeki satış fiyatının ise 949 TL olduğunu belirtelim.

LG Stylus 2 Plus'ın özellikleri

5.7-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan LG Stylus 2 Plus, gücünü ise Snapdragon 430 yonga setinden alıyor. Bu yonga setinde sekiz çekirdekli 1.2GHz Cortex-A53 CPU bulunuyor.

Ayrıca cihazda 3GB RAM, 32GB dahili depolama alanı, 16MP arka kamera, 8MP ön kamera, 155 x 79.6 x 7.4 mm ölçüler, 146 gram ağırlık, 3,000mAh pil, Cat. 4 LTE, çift SIM desteği ve Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi gibi özellikler bulunuyor.