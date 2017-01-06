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Stylus 2 Plus, 'de a sunuldu, işte fiyatı!

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 12:57 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 13:04
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lg LG Stylus 2 Plus türkiye satış satışa çıktı LG Stylus 2 Plus fiyat türkiye fiyatı
LG Stylus 2 Plus, Türkiye'de satışa sunuldu, işte fiyatı!

'nin yeni phablet modeli sonunda ülkemizde a sunuldu. İşte LG Stylus 2 Plus'ın fiyatı.

Emre Çetinkaya

LG, Stylus ailesini genişletmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda bu ailesine eklediği yeni phablet modeli Stylus 2 Plus, sonunda ülkemizde de a çıkarıldı. E-ticaret platformu n11.com, bugün 5.7 inç ekranlı ve nano kaplamalı kalemli LG Stylus 2 Plus'ı ülkemizde satışa sunduğunu duyurdu.

Stylus 2 Plus modelinin ülkemizdeki satış fiyatının ise 949 TL olduğunu belirtelim.

LG Stylus 2 Plus'ın özellikleri

5.7-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan , gücünü ise Snapdragon 430 yonga setinden alıyor. Bu yonga setinde sekiz çekirdekli 1.2GHz Cortex-A53 CPU bulunuyor.

Ayrıca cihazda 3GB RAM, 32GB dahili depolama alanı, 16MP arka kamera, 8MP ön kamera, 155 x 79.6 x 7.4 mm ölçüler, 146 gram ağırlık, 3,000mAh pil, Cat. 4 LTE, çift SIM desteği ve Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi gibi özellikler bulunuyor.
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teknoenes teknoenes

5 İn. olaymış daha iy olurmuş.

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evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 15:34
M.t M.t

Bu fiyata, bu özellikler daha ne olsun

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evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 14:01
46 46

abi garaj kapisi kadar ekrana ne gerek var yav yap sunu 4.7 ne guzel olur bizde faydalanalim buyuk ekran baydi artik fiyat biraz daha az olabilirdi orta sinif bi cihaz zaten

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evet1
hayır2
cevapla 06.01.2017 13:59
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