LG Stylus 2 Plus, Türkiye'de satışa sunuldu, işte fiyatı!

LG, Stylus ailesini genişletmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda bu ailesine eklediği yeni phablet modeli Stylus 2 Plus, sonunda ülkemizde de satışa çıkarıldı. E-ticaret platformu n11.com, bugün 5.7 inç ekranlı ve nano kaplamalı kalemli LG Stylus 2 Plus'ı ülkemizde satışa sunduğunu duyurdu.
LG Stylus 2 Plus modelinin ülkemizdeki satış fiyatının ise 949 TL olduğunu belirtelim.
5.7-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan LG Stylus 2 Plus, gücünü ise Snapdragon 430 yonga setinden alıyor. Bu yonga setinde sekiz çekirdekli 1.2GHz Cortex-A53 CPU bulunuyor.
Ayrıca cihazda 3GB RAM, 32GB dahili depolama alanı, 16MP arka kamera, 8MP ön kamera, 155 x 79.6 x 7.4 mm ölçüler, 146 gram ağırlık, 3,000mAh pil, Cat. 4 LTE, çift SIM desteği ve Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi gibi özellikler bulunuyor.
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5 İn. olaymış daha iy olurmuş.cevapla 06.01.2017 15:34
Bu fiyata, bu özellikler daha ne olsuncevapla 06.01.2017 14:01
abi garaj kapisi kadar ekrana ne gerek var yav yap sunu 4.7 ne guzel olur bizde faydalanalim buyuk ekran baydi artik fiyat biraz daha az olabilirdi orta sinif bi cihaz zatencevapla 06.01.2017 13:59
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