HTC U Play ve HTC U Ultra geliyor

Hasan Uğur Nayır

HTC, 12 Ocak'ta For U isimli etkinlik düzenleyecek. Şirket böylece hem CES'i hem de MWC'yi atlıyor. Bu özel etkinlikte HTC U Ultra ve HTC U Play olmak üzere en az iki telefonun tanıtılması bekleniyor. Aslında HTC için yeni bir telefon serisi, yeni bir soluk diyebiliriz.

Sızdırdığı bilgilerle ünlü OnLeaks'in son Tweet mesajına göre HTC Ocean Note'un adı HTC U Ultra. Telefon 6 inç'lik ekrana sahip. Telefonda kulaklık girişi yok. Raporlarda HTC Alpine olarak geçen diğer telefonun adı da HTC U Play. Bu cihaz 5.2 inç'lik ekranla geliyor ve bu telefonda da büyük ağabeyi gibi kulaklık girişi yer almıyor.

Her ne kadar OnLeaks bahsetmese de, söz konusu telefonların kavisli ekranla gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm sorular yanıtlarını bulacak.