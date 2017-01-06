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U Play ve geliyor

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 15:55 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 16:16
Etiketler:
htc HTC For U For U HTC U Ultra HTC U Play Ocean onleaks
HTC U Play ve HTC U Ultra geliyor

Tayvanlı üreticinin tanıtmaya hazırlandığı telefonlarla ilgili yeni sızıntı var.

Hasan Uğur Nayır

, 12 Ocak'ta isimli etkinlik düzenleyecek. Şirket böylece hem CES'i hem de MWC'yi atlıyor. Bu özel etkinlikte ve olmak üzere en az iki telefonun tanıtılması bekleniyor. Aslında HTC için yeni bir telefon serisi, yeni bir soluk diyebiliriz.

Sızdırdığı bilgilerle ünlü 'in son Tweet mesajına göre HTC Note'un adı HTC U Ultra. Telefon 6 inç'lik ekrana sahip. Telefonda kulaklık girişi yok. Raporlarda HTC Alpine olarak geçen diğer telefonun adı da HTC U Play. Bu cihaz 5.2 inç'lik ekranla geliyor ve bu telefonda da büyük ağabeyi gibi kulaklık girişi yer almıyor.

Her ne kadar OnLeaks bahsetmese de, söz konusu telefonların kavisli ekranla gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm sorular yanıtlarını bulacak.
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