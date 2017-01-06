CES 2017: ZTE Blade V8 resmen duyuruldu

Hasan Uğur Nayır

CES 2017'le birlikte teknoloji şirketleri yeni ürünlerini ve çözümlerini de ortaya çıkardı. Çinli ZTE'nin Blade V8 telefonu hakkında daha önce sızıntılar olmuştu, hatırlarsanız Rus bir kaynak tarafından telefonun özellikleri internette paylaşılmıştı. Her neyse sonuç olarak Blade V8 resmiyete kavuştu.

ZTE Blade V8'de flaşlı 13 MP'lik ön kamera var, arkasında ise 13 MP + 2 MP kamera yer alıyor. Çift kamera profesyonel fotoğraf makinelerindekine benzer arka plan bulanıklığı yani bokeh etkisi dahil olmak üzere fotoğrafa çeşitli efektler uygulanmasına imkan tanıyor. V8'in 3D fotoğraf çekme yeteneği vurgulanan bir diğer özellik. Basın açıklamasına göre farklı açılardan birden fazla fotoğraf çekildiğinde, bu kareler kombine edilip, tek bir 3D fotoğrafa dönüştürülüyor.

Kamerayı bir yana alalım ve diğer özelliklere bakalım. ZTE Blade V8'de Snapdragon 435 yonga seti, 5.2 inç'lik Full HD ekran, 2730 mAh pil, 2/3 GB RAM, 16/32 GB dahili depolama alanı, parmak izi tarayıcısı ve LTE desteği yer alıyor. Bu donanım bileşenleri 7.7 mm kalınlığında metal gövde içinde yer alıyor.

Orta segment bir cihaz ve cebini düşünen kullanıcılar için yeni bir alternatif olarak görünüyor. V8, ilk olarak şubat ayında Rusya ve Japonya'da çıkacak, mart ayında ise Almanya, İspanya ve Çin'de piyasaya sürülecek.