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2017: Beyaz renkli çerçevesiz böyle görünüyor

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 11:56
Etiketler:
Xiaomi Xiaomi Mi Mix Mi Mix ces CES 2017
CES 2017: Beyaz renkli çerçevesiz Mi Mix böyle görünüyor

'nin basın toplantısında tanıtılan diğer bir cihaz, beyaz renkli oldu.

Hasan Uğur Nayır

Söylentilere yol açan, sızıntı görselleriyle gündeme gelen beyaz sonunda yakayı ele verdi. , 2017'deki basın toplantısında çerçevesiz telefonun beyaz renkli modelini tanıttı. Çinli şirkete göre beyaz renkli Mi Mix, dünyaya tanıtmak üzere sahneye konan bir inci.

Resmi duyurudan önce yayınlanan çeşitli raporlarda, beyaz Mi Mix'in başka pazarlara çıkabileceği iddia edilmişti. Fakat resmi açıklamalara göre böyle bir şey söz konusu değil. Bu beyaz inci sadece Çin'de satılacak, bu arada çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Galaxy Note 7'nin patlama olayını saymazsak, Mi Mix, 2016'nın belki de en çok konuşulan telefonu oldu. Çerçevesiz tasarımı ile pazarda hareketliliğe yol açtı, birçok analist çerçevesiz modellerin 2017'de çıkış yapacağını varsayıyor. Sonuç olarak Mi Mix sınırlı üretim kapasitesine sahip bir model olarak piyasaya sürüldü ve şimdilik bu durum pek değişecek gibi görünmüyor.

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