| Üye ol | 06 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

, S2 ve Fit 2 artık iPhone'la birlikte kullanılabilir!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 05.01.2017, 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 11:34
Etiketler:
samsung apple iOS Gear S3 Gear S2 Gear Fit 2
Samsung Gear S3, S2 ve Fit 2 artık iPhone'la birlikte kullanılabilir!

'un akıllı saatleri 'la uyumlu hale geldi.

Hasan Uğur Nayır

Yaklaşık 5 ay kadar önce , için test programı başlatmıştı ve sonunda test aşaması bitti. Artık Gear S2, iOS ile uyumlu hale geldi. Bu arada sadece Gear S2 değil, Gear S3 ve Gear Fit 2 de iOS'la uyumlu.

Gear S2/S3 kullanıcıları saatlerini iPhone'la birlikte kullanmak istiyorsa Samsung Gear S uygulamasını, Fit 2 kullanıcıları ise Gear Fit uygulamasını indirip, yükleyebilir. Her iki uygulama App Store'da yer alıyor veya apps.samsung.com/gear adresinden de uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Uygulmaların iPhone 5 ve üzeri cihazlarla, iOS 9 veya daha üst sürümle uyumlu olduğunu da unutmayın.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)
Gkhncnk Gkhncnk

Haberi aldığınız yerde güncelleme yapıldı ona da bakarsanız güzel olur. Asıl kaynakta bir samsung yetkilisiyle görüşüldüğü söyleniylor ve sanırım app çıkmadan duyuru çıktı diye bahsediliyor.
Şu an için hala resmi bir gear uygulaması yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 17:44
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16274
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın