Samsung Gear S3, S2 ve Fit 2 artık iPhone'la birlikte kullanılabilir!

Hasan Uğur Nayır

Yaklaşık 5 ay kadar önce Samsung, Gear S2 için iOS test programı başlatmıştı ve sonunda test aşaması bitti. Artık Gear S2, iOS ile uyumlu hale geldi. Bu arada sadece Gear S2 değil, Gear S3 ve Gear Fit 2 de iOS'la uyumlu.

Gear S2/S3 kullanıcıları saatlerini iPhone'la birlikte kullanmak istiyorsa Samsung Gear S uygulamasını, Fit 2 kullanıcıları ise Gear Fit uygulamasını indirip, yükleyebilir. Her iki uygulama App Store'da yer alıyor veya apps.samsung.com/gear adresinden de uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Uygulmaların iPhone 5 ve üzeri cihazlarla, iOS 9 veya daha üst sürümle uyumlu olduğunu da unutmayın.