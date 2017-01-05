| Üye ol | 06 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

ve 'in ları satışa çıktı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 05.01.2017, 11:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 11:07
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy A3 Samsung Galaxy A5 galaxy a3 Galaxy A5 kılıf
Samsung Galaxy A3 ve Galaxy A5'in kılıfları satışa çıktı

Yeni telefonların ları ne kadar fiyatla tüketicilerin beğenisine sunuldu?

Hasan Uğur Nayır

birkaç gün önce 2017 model Galaxy A serisini resmen duyurdu. Telefonlar hakkında bilgi almak isterseniz ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdi de yenilenmiş cihazlar için lar tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda. (2017) ve (2017) suya ve toza dayanıklı, ancak darbe ve çarpmalara karşı kılıf önemli.

A3 için seçenek şu anda standart bir Clear kılıf ve Neon Flip kılıfla sınırlı görünüyor. A5 ise Clear View ve S View seçeneklerine sahip. Kılıfların fiyatları 18 ile 53 euro arasında değişiyor. Kabaca çeviri yaparsak fiyatlar 67 ile 200 TL arasında.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)
Teknolojik hata Teknolojik hata

Orta segment urunler icin cok pahali değil mi kılıflar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 00:50
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16274
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın