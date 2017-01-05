Samsung Galaxy A3 ve Galaxy A5'in kılıfları satışa çıktı

Hasan Uğur Nayır

Samsung birkaç gün önce 2017 model Galaxy A serisini resmen duyurdu. Telefonlar hakkında bilgi almak isterseniz ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdi de yenilenmiş cihazlar için kılıflar tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda. Galaxy A3 (2017) ve Galaxy A5 (2017) suya ve toza dayanıklı, ancak darbe ve çarpmalara karşı kılıf önemli.

A3 için seçenek şu anda standart bir Clear kılıf ve Neon Flip kılıfla sınırlı görünüyor. A5 ise Clear View ve S View seçeneklerine sahip. Kılıfların fiyatları 18 ile 53 euro arasında değişiyor. Kabaca çeviri yaparsak fiyatlar 67 ile 200 TL arasında.