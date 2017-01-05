İddia: Samsung Galaxy S8'in çıkış tarihi belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Naver sitesinin sanayi içindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Galaxy S8, 18 Nisan'da çıkacak. Önceki üst düzey telefonların çıkış tarihine göre daha geç bir tarih. Karşılaştırma yaparsak Galaxy S7 ve S7 edge geçen sene 11 Mart'ta piyasaya sürülmüştü.

Önceki raporlarda kesin bir tarih verilmese de, Samsung'un yaptığı iç tasarım değişikliklerinden ve çerçevesiz ekrandan dolayı çıkış tarihinin beklenenden daha geç olabileceği iddia edilmişti. Son spekülasyonla birlikte eski tarihli raporlar bu açıdan birbirini destekliyor.

İç tasarım değişikliğinin ana nedeni ise Note 7'nin patlaması oldu. Ayrıca halen Samsung'un Note 7'le ilgili raporu da bekleniyor. Tabii ki bu tarihin bir iddia olduğunu unutmayın. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.