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2017: sevkiyatta ve video izlemede rekor kırdı

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 14:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 14:56
Etiketler:
samsung Samsung Gear VR gear vr ces CES 2017 Tim Baxter
CES 2017: Samsung Gear VR sevkiyatta ve video izlemede rekor kırdı

Güney Koreli üretici şimdiye kadar kaç milyon sanal gözlük cihazı sevk etti?

Hasan Uğur Nayır

2017 hızlı bir şekilde başladı. Amerika Başkanı ve COO'su olan , CES'teki basın toplantısında, Samsung'un bugüne kadar 5 milyon üstünde gözlüğü sevk ettiğini açıkladı. Tüketiciler Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak 10 milyon saatten fazla video izlemiş.

İlk Gear VR, 2014 Aralık ayında piyasaya çıktı ve Note 4'le uyumluydu. Ertesi yıl Gear VR yenilendi ve Samsung'un farklı telefon modelleriyle uyumlu hale geldi.

Gear VR (2016) geçtiğimiz ağustos ayında, patlamalarıyla gündeme damga vuran Note 7'le birlikte piyasaya sürülmüştü.
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