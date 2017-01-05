CES 2017: Samsung Gear VR sevkiyatta ve video izlemede rekor kırdı

Hasan Uğur Nayır

CES 2017 hızlı bir şekilde başladı. Samsung Amerika Başkanı ve COO'su olan Tim Baxter, CES'teki basın toplantısında, Samsung'un bugüne kadar 5 milyon üstünde Gear VR gözlüğü sevk ettiğini açıkladı. Tüketiciler Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak 10 milyon saatten fazla video izlemiş.

İlk Gear VR, 2014 Aralık ayında piyasaya çıktı ve Note 4'le uyumluydu. Ertesi yıl Gear VR yenilendi ve Samsung'un farklı telefon modelleriyle uyumlu hale geldi.

Gear VR (2016) geçtiğimiz ağustos ayında, patlamalarıyla gündeme damga vuran Note 7'le birlikte piyasaya sürülmüştü.