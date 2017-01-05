| Üye ol | 06 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

CES 2017: , 'ü duyurdu! Ama bu telefon zaten daha önce açıklanmamış mıydı?

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 05.01.2017, 15:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 15:33
Etiketler:
lg LG Stylus 3 LG Stylo 3 Stylus 3 Stylo 3 android google Android 7.0 Android Nougat
CES 2017: LG, Stylo 3'ü duyurdu! Ama bu telefon zaten daha önce açıklanmamış mıydı?

'nin kalemli telefonun özellikleri nedir? herhangi bir fark sunuyor mu?

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz aralık ayında , CES'in başlamasını beklemeden, Las Vegas'ta tanıtacağı telefonları çıtlatmıştı. Bu telefonlar arasında Stylus 2'nin halefi vardı.

Koreli şirket, Amerika pazarına sunacağı Stylus 3'ün tanıtımını CES'te bir kere daha yaptı. Bu cihazın biraz farklı marka bilinci oluşturması amaçlanıyor. İşin özeti bizim Stylus 3 olarak bildiğimiz telefon, Stylo 3 adıyla Amerika'da satılacak. LG'nin neden farklı ama birbirine inanılmaz derecede isimler verdiği ise bir sır.

'te, aynı Stylus 3'teki gibi 5.7 inç'lik 720p çözünürlüğünde ekran, 1.5 GHz'de çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 sistem çipi, 13 MP ana kamera, 8 MP ön kamera, 3 GB RAM, 16 GB genişletilebilir dahili depolama alanı, 4G LTE desteği ve 3200 mAh değerinde çıkarılabilir pil var. Orta sınıf akıllı telefonda Android 7.0 Nougat işletim sistemi yer alıyor.

Elbette cihazda serinin önceki telefonlarında olduğu gibi kalem var. Parmak izi tarayıcı ve FM radyo da eksik edilmemiş.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16274
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın