CES 2017: LG, Stylo 3'ü duyurdu! Ama bu telefon zaten daha önce açıklanmamış mıydı?

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz aralık ayında LG, CES'in başlamasını beklemeden, Las Vegas'ta tanıtacağı telefonları çıtlatmıştı. Bu telefonlar arasında Stylus 2'nin halefi Stylus 3 vardı.

Koreli şirket, Amerika pazarına sunacağı Stylus 3'ün tanıtımını CES'te bir kere daha yaptı. Bu cihazın biraz farklı marka bilinci oluşturması amaçlanıyor. İşin özeti bizim Stylus 3 olarak bildiğimiz telefon, Stylo 3 adıyla Amerika'da satılacak. LG'nin neden farklı ama birbirine inanılmaz derecede isimler verdiği ise bir sır.

Stylo 3'te, aynı Stylus 3'teki gibi 5.7 inç'lik 720p çözünürlüğünde ekran, 1.5 GHz'de çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 sistem çipi, 13 MP ana kamera, 8 MP ön kamera, 3 GB RAM, 16 GB genişletilebilir dahili depolama alanı, 4G LTE desteği ve 3200 mAh değerinde çıkarılabilir pil var. Orta sınıf akıllı telefonda Android 7.0 Nougat işletim sistemi yer alıyor.

Elbette cihazda serinin önceki telefonlarında olduğu gibi kalem var. Parmak izi tarayıcı ve FM radyo da eksik edilmemiş.