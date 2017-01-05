BlackBerry Mercury başka bahara kaldı!

Hasan Uğur Nayır

BlackBerry Mercury'nin CES 2017'de ortaya çıkması bekleniyordu, ancak TCL duyurunun daha sonra olacağını açıkladı. Şirket ayrıca yeni bir teaser video yayınlandı.

TCL Başkanı Steve Cistulli yaptığı açıklamada, telefonun belirgin ve etkileyici bir şekilde tasarlanmış olduğunu vurgularken, duyurunun da gelecek düzenlenecek olan MWC 2017'de olacağını söyledi.

Yayınlanan basın bülteninde telefonun güvenlik ve üretkenlik üzerinde duracağı belirtiliyor. Fakat özellikleri hakkında herhangi bir şeyden bahsedilmemiş. Videoda telefonun nasıl göründüğü iyice belli olmuş halde. Tasarım olarak Mercury güzel görünüyor.

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