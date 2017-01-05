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6 GB RAM'li 'de satışta, işte ı!

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 17:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 17:44
Etiketler:
samsung Galaxy C9 Pro Samsung Galaxy C9 Pro türkiye fiyat satışa çıktı türkiye fiyatı
6 GB RAM'li Galaxy C9 Pro Türkiye'de satışta, işte fiyatı!

'un yeni akıllı telefonlarından 6 GB RAM'li modeli sonunda ülkemizde satışa sunuldu. İşte ı ve diğer detayları.

Emre Çetinkaya

Hatırlanacağı üzere Samsung, geçtiğimiz ay içerisinde yeni telefonlarından Galaxy C9 Pro'yu resmen açıklamıştı. Son dönemin dikkat çeken modellerinden olan , özellikle 6GB RAM'iyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Galaxy C9 Pro modeli bugün itibarıyla ülkemizde e-ticaret platformu n11.com tarafından satışa sunuldu.

Orta-üst seviyede bir hayli iddialı bir model olacak olan Galaxy C9 Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekilde;

-6-inç 1080p ekran
-Qualcomm Snapdragon 653 yonga seti
-6GB RAM, 64GB dahili hafıza
-4,000 mAh pil
-f/1.9 diyafram aralığına sahip, çift-tonlu LED flaşlı 16 MP arka kamera, 16 MP ön kamera
-Çift SIM desteği
-4G desteği, NFC, Bluetooth 4.2, GPS, 802.11n Wi-Fi, 3.5mm kulaklık girişi ve Android 6.0 Marshmallow
-162.9 x 80.7 x 6.9 mm ölçüler ve 189g ağırlık

Türkiye fiyatı

Altın ve altın pembe renk seçenekleriyle satışa çıkartılan Galaxy C9 Pro modeli 2.099 TL satış ına sahip.
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Köylü Köylü

100-200 daha koyup s7 yada v20 falan alırım o zaman, bu telefona en fazla 1500 tl veririm işinize gelirse...

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evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 16:40
46 46

yuuuuuh fiyata bak almam aldirmam o kadar ,ederi 1 kagit keriz degiliz biz

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.01.2017 14:05
Misafir Misafir

Neden 6 inc neden:) 5.3 inc gayet yeterli

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evet1
hayır3
cevapla 06.01.2017 02:52
İbrahim İbrahim

6" seven de var:)

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evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 10:50
Kirizalid Kirizalid

Snapdragon 820 veya exynos 8890 olsaydı belki o parayı hak ederdi.

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evet0
hayır1
cevapla 05.01.2017 21:53
Mehmet Mehmet

Kardeş o işlemciler olsa 2099 olmaz 3599 olurdu.fiyat gayet makul.

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evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 18:15
emre emre

ne zaman piyasaya çıkacak peki hiçbir mağazada göremedim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 05.01.2017 18:07
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