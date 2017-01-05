6 GB RAM'li Galaxy C9 Pro Türkiye'de satışta, işte fiyatı!

Hatırlanacağı üzere Samsung, geçtiğimiz ay içerisinde yeni telefonlarından Galaxy C9 Pro'yu resmen açıklamıştı. Son dönemin dikkat çeken modellerinden olan Galaxy C9 Pro, özellikle 6GB RAM'iyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Samsung Galaxy C9 Pro modeli bugün itibarıyla ülkemizde e-ticaret platformu n11.com tarafından satışa sunuldu.
Orta-üst seviyede bir hayli iddialı bir model olacak olan Galaxy C9 Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekilde;
-6-inç 1080p ekran
-Qualcomm Snapdragon 653 yonga seti
-6GB RAM, 64GB dahili hafıza
-4,000 mAh pil
-f/1.9 diyafram aralığına sahip, çift-tonlu LED flaşlı 16 MP arka kamera, 16 MP ön kamera
-Çift SIM desteği
-4G desteği, NFC, Bluetooth 4.2, GPS, 802.11n Wi-Fi, 3.5mm kulaklık girişi ve Android 6.0 Marshmallow
-162.9 x 80.7 x 6.9 mm ölçüler ve 189g ağırlık
Altın ve altın pembe renk seçenekleriyle satışa çıkartılan Galaxy C9 Pro modeli 2.099 TL satış fiyatına sahip.
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100-200 daha koyup s7 yada v20 falan alırım o zaman, bu telefona en fazla 1500 tl veririm işinize gelirse...cevapla 06.01.2017 16:40
yuuuuuh fiyata bak almam aldirmam o kadar ,ederi 1 kagit keriz degiliz bizcevapla 06.01.2017 14:05
Neden 6 inc neden:) 5.3 inc gayet yeterlicevapla 06.01.2017 02:52
Snapdragon 820 veya exynos 8890 olsaydı belki o parayı hak ederdi.cevapla 05.01.2017 21:53
Kardeş o işlemciler olsa 2099 olmaz 3599 olurdu.fiyat gayet makul.cevapla 06.01.2017 18:15
ne zaman piyasaya çıkacak peki hiçbir mağazada göremedim.cevapla 05.01.2017 18:07
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