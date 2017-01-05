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5.5 inç'lik X10 işte böyle görünüyor

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 14:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 14:18
Etiketler:
htc HTC One X10 HTC X10 mediatek HTC One X9 HTC X9 android google
5.5 inç'lik HTC X10 işte böyle görünüyor

Yeni telefonla ilgili yeni sızıntılar var.

Hasan Uğur Nayır

Evan Blass (Evleaks) genel olarak güvenilir bir kaynak, şimdiye kadar paylaştığı birçok bilgi doğru çıktı. Evleaks'e göre , X10'u bu ay sonunda piyasaya sürecek. X10, One X9'un halefi olacak diyebiliriz. Geçtiğimiz ay ortaya atılan bir iddiaya göre X10'da Helio P10 sistem çipi, 5.5 inç'lik Full HD çözünürlükte ekran, 3 GB RAM ve 13 MP ana kamera var. Şimdi ise bazı şeyler değişti.

Bugün telefona ait olduğu iddia edilen yeni özellikler listesi sızdırıldı. Bu listede X10'da MT6755 olarak bilinen Helio P10 yonga seti, 5.5 inç'lik Full HD çözünürlükte ekran yeniden onaylanıyor. Ancak kamerada değişiklik var. Kaynak ana kameranın 16.3 MP olduğunu ileri sürüyor. Önde ise 7.9 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

Aslında One X10, X9'un aynı ekran, RAM ve depolama alanına sahip yenilenmiş modeli gibi görünüyor. Donanımsal olarak değişen kısım yonga seti. Ayrıca tasarımda değişiklikler var, mesela parmak izi tarayıcısı arka tarafta yer alıyor.
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mokoko mokoko

Telefon işte hepsi bibbirinin aynısı

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evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 15:34
isa isa

kalemsiz mi ? çöp

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evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 12:39
Teknolojik hata Teknolojik hata

Abi galaxy a8 2016 ya benziyor arka tarafi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 06.01.2017 00:49
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