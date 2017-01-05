5.5 inç'lik HTC X10 işte böyle görünüyor

Hasan Uğur Nayır

Evan Blass (Evleaks) genel olarak güvenilir bir kaynak, şimdiye kadar paylaştığı birçok bilgi doğru çıktı. Evleaks'e göre HTC, X10'u bu ay sonunda piyasaya sürecek. X10, One X9'un halefi olacak diyebiliriz. Geçtiğimiz ay ortaya atılan bir iddiaya göre X10'da Helio P10 sistem çipi, 5.5 inç'lik Full HD çözünürlükte ekran, 3 GB RAM ve 13 MP ana kamera var. Şimdi ise bazı şeyler değişti.

Bugün telefona ait olduğu iddia edilen yeni özellikler listesi sızdırıldı. Bu listede X10'da MT6755 olarak bilinen Helio P10 yonga seti, 5.5 inç'lik Full HD çözünürlükte ekran yeniden onaylanıyor. Ancak kamerada değişiklik var. Kaynak ana kameranın 16.3 MP olduğunu ileri sürüyor. Önde ise 7.9 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

Aslında One X10, X9'un aynı ekran, RAM ve depolama alanına sahip yenilenmiş modeli gibi görünüyor. Donanımsal olarak değişen kısım yonga seti. Ayrıca tasarımda değişiklikler var, mesela parmak izi tarayıcısı arka tarafta yer alıyor.