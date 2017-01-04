ZTE Blade V8 Pro'nun tüm özellikleri gayriresmi olarak ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

CES'te açıklanması beklenen Blade V8 isimli telefon Rus sitesi tarafından sızdırılmıştı. Aynı şey Blade V8 Pro'nun da başına geldi. Cihazın basın görselleri ve özellikleri ortaya çıkmış durumda.

Blade V8 Pro, muhtemelen Blade V8'le birlikte resmi olarak tanıtılacaktır. Neyse gelelim telefonun özelliklerine. Her iki telefon aynı isimleri paylaşmasına rağmen, tasarım olarak biraz farklılar. V8 Pro'da dikey olarak konumlandırılmış olan çift kamera metal çerçeveye sahip.

Cihazda 2.5D Gorilla Glass 3 korumalı 5.5 inç'lik Full HD çözünürlükte ekran, Snapdragon 625 sistem çipi, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, Cat. 4 LTE desteği, 13 MP + 13 MP çift ana kamera, 8 MP ön kamera ve 3140 mAh pil var. Ana kamerada faz algılamalı otomatik odaklama özelliği bulunuyor.

Blade V8 Pro'nun boyutları 155.96 x 76.96 x 9.14 mm, ağırlığı ise 185 g. Android 6.0 Marshmallow'la gelen telefonun fiyatı ise 230 dolar. Yaklaşık olarak 823 TL'ye denk geliyor. V8 Pro'nun ekranı, yonga seti ve arka kamerası, normal V8 modeline göre daha iyi. Ancak telefonun ön kamerası tuhaf biçimde V8'den daha düşük.