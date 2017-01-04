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'un katlanabilir ekranlı telefonu bu tarihte geliyor

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 10:06
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy X Galaxy X patent weibo çin
Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu bu tarihte geliyor

Güney Koreli üreticinin yeni cihazına ait iddialar ortalığı inletti.

Hasan Uğur Nayır

Birçok dedikodunun ve sızıntının kaynağı olan 'da yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Yeni söylentiye göre , katlanabilir ekranlı ilk telefonunu 3. veya 4. çeyrekte çıkarabilir.

adıyla gelebileceği söylenen telefonun, parmak, yüz gibi çeşitli biyometrik formlardan yararlandığı belirtiliyor. Spekülasyonlarda cihazda 4K ekran olabileceğinden söz edilmiş. Ancak bunlar dışında başka bir bilgi yok.

Samsung'un başvurusu telefonun nasıl olabileğine dair fikir veriyor. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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Mst Mst

Katlaninca noluyor anlamış değilim kaç senedir çıktı çıkacak kafamızı yediler. Size söyleyim tutmaz bu katlanan ekran muhabbeti

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.01.2017 10:44
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