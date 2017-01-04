Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu bu tarihte geliyor

Hasan Uğur Nayır

Birçok dedikodunun ve sızıntının kaynağı olan Weibo'da yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Yeni söylentiye göre Samsung, katlanabilir ekranlı ilk telefonunu 3. veya 4. çeyrekte çıkarabilir.

Galaxy X adıyla gelebileceği söylenen telefonun, parmak, yüz gibi çeşitli biyometrik formlardan yararlandığı belirtiliyor. Spekülasyonlarda cihazda 4K ekran olabileceğinden söz edilmiş. Ancak bunlar dışında başka bir bilgi yok.

Samsung'un patent başvurusu telefonun nasıl olabileğine dair fikir veriyor. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.