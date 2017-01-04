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'in pil üreticisi belli oldu!

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 17:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 17:16
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy S8 Galaxy S8 samsung SDI Galaxy A
Samsung Galaxy S8'in pil üreticisi belli oldu!

Yeni nesil telefondaki pili kim tedarik edecek?

Hasan Uğur Nayır

Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Note 7 hakkındaki raporunu yakında yayınlayacak, ancak içerideki kaynakların söylediğine göre Note 7'nin patlama sorunu Samsung SDI tarafından üretilen pillerden dolayı değil.

Yakın zamandaki söylentilere göre de, , 2017'de çıkaracağı yeni cihazlardaki pili ise LG veya TDK'dan değil, bizzat SDI'den tedarik edecek. Yani kendi tedariğini sağlayacak. tarafından üretilen piller, bu ay Rusya ve Malezya'da satışa sunulacak olan yeni Galaxy A serisinde kullanılıyor. Bir Samsung yetkilisi ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"SDI bölümünün geniş kapasiteli pilleri yeni Galaxy A serisinde yer alıyor. SDI çoğu cihazın pil tedarikçisi olacak."

Şirket tarafından yayınlanan bildiride Samsung SDI'nin, yeni nesil amiral gemisi olan Galaxy S8'in pil tedariğini üstlendiği belirtildi. Samsung kendi pil bölümünün yeterince iyi bir ürün sunduğundan son derece emin görünüyor.

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