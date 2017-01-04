Samsung Galaxy S8'in pil üreticisi belli oldu!

Hasan Uğur Nayır

Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Note 7 hakkındaki raporunu yakında yayınlayacak, ancak içerideki kaynakların söylediğine göre Note 7'nin patlama sorunu Samsung SDI tarafından üretilen pillerden dolayı değil.

Yakın zamandaki söylentilere göre de, Samsung, 2017'de çıkaracağı yeni cihazlardaki pili ise LG veya TDK'dan değil, bizzat SDI'den tedarik edecek. Yani kendi tedariğini sağlayacak. Samsung SDI tarafından üretilen piller, bu ay Rusya ve Malezya'da satışa sunulacak olan yeni Galaxy A serisinde kullanılıyor. Bir Samsung yetkilisi ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"SDI bölümünün geniş kapasiteli pilleri yeni Galaxy A serisinde yer alıyor. SDI çoğu cihazın pil tedarikçisi olacak."

Şirket tarafından yayınlanan bildiride Samsung SDI'nin, yeni nesil amiral gemisi olan Galaxy S8'in pil tedariğini üstlendiği belirtildi. Samsung kendi pil bölümünün yeterince iyi bir ürün sunduğundan son derece emin görünüyor.