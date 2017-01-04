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Rapor: , yeni özelliği Premium 'da kullanıcılara sunacak!

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 10:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 10:28
Etiketler:
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Rapor: Apple, yeni özelliği Premium iPhone'da kullanıcılara sunacak!

Yeni nesil 'larla ilgili iddialar kaldığı yerden devam ediyor.

Hasan Uğur Nayır

Bu sene eylül ayında 'ın üç farklı tanıtacağına dair bir takım spekülasyonlar var. Telefonlardan iki tanesi ve , diğer cihaz ise farklı isme sahip Premium olarak nitelendirilen üst düzey iPhone olacak. Şimdiye kadar farklı birkaç kaynaktan gelen raporlar ve analist 'nun öngörüleri bu şekildeydi. Şimdi bu iddiaları destekleyen yepyeni bir rapor var.

Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre Apple, yeni iPhone'larda hızlı şarj özelliğine yer verecek. Fakat kablosuz şarjın ise sadece üst düzey iPhone modeline özel olacağı belirtilmiş. Raporun devamında iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ekranla, Premium iPhone'un da OLED ekranla geleceği yinelenmiş. Bunlar dışında başka bir bilgi yok.

Her ne kadar üç iPhone modelinden söz edilse de, bu söylentilerle ters olan iddialar da var. Buna göre 2017'de sadece OLED ekranlı üst düzey iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı da görebiliriz. Şimdilik bu anlatılanların birer hikaye olduğunu ve doğrulunun tartışılır olduğunu unutmayın. Yeni iPhone'lar hakkında sızıntılar, dedikodular, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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