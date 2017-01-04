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ve Pencil ile dergi kapağı çizdi

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 16:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 16:12
Etiketler:
apple ipad pro Apple Pencil ipad The New Yorker Jorge Colombo
iPad Pro ve Apple Pencil ile dergi kapağı çizdi

'ın dev ekranlı 'inde dergi kapağı böyle yapıldı.

Hasan Uğur Nayır

12.9 inç'lik kocaman ekranıyla öne çıkan , normal kullanıcılardan ziyade profesyonel müşterileri hedefleyen bir tablet. Cihaz donanımsal özellikleri ve uygulamalarıyla çizim ve tasarımla uğraşan kullanıcılara hitap ediyor.

İnternette Pro üstünde yapılan çizimlere ve çalışmalara ait birçok örnek var. Şimdi bunların arasına yeni bir tane daha katıldı. Bu yeni çalışma popüler bir dergi olan The New Yorker'ın son sayısının kapak resmi oldu.

Kapak resmi tasarımcı , iPad Pro ve Pencil'la çizildi. Colombo, uygulama olarak da Procreate'i kullandı.

Videodan kapağın nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Eğer videoda problem olursa buraya tıklayabilirsiniz.
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