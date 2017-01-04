iPad Pro ve Apple Pencil ile dergi kapağı çizdi

Hasan Uğur Nayır

12.9 inç'lik kocaman ekranıyla öne çıkan iPad Pro, normal kullanıcılardan ziyade profesyonel müşterileri hedefleyen bir tablet. Cihaz donanımsal özellikleri ve uygulamalarıyla çizim ve tasarımla uğraşan kullanıcılara hitap ediyor.

İnternette iPad Pro üstünde yapılan çizimlere ve çalışmalara ait birçok örnek var. Şimdi bunların arasına yeni bir tane daha katıldı. Bu yeni çalışma popüler bir dergi olan The New Yorker'ın son sayısının kapak resmi oldu.

Kapak resmi tasarımcı Jorge Colombo, iPad Pro ve Apple Pencil'la çizildi. Colombo, uygulama olarak da Procreate'i kullandı.

Videodan kapağın nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Eğer videoda problem olursa buraya tıklayabilirsiniz.