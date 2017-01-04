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'e mini

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 14:01 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 16:50
Etiketler:
samsung Galaxy Note 5 türkiye güncelleme yazılım
Galaxy Note 5'e mini güncelleme

'un ülkemizdeki modeli için mini bir yayınlandı. Yeni güncellemenin yaklaşık 30 MB dosya boyutuna sahip olduğunu belirtelim.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz gün sizlere Samsung'un ülkemizdeki Galaxy S7 edge kullanıcıları için büyük bir güncelleme yayınladığından söz etmiştik. Çok geçmeden bugün ise ülkemizdeki kullanıcıları mini si almaya başladı. Yaklaşık 30 MB dosya boyutunda olan bu güncelleme cihaza şunları getiriyor;

*Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve küçük hata düzeltmeleri.
*Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.
*Performans üzerinde başka iyileştirmeler.

Nasıl yüklenir?

OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi cihazınıza yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleştirmeleri bölümünde görünecek olan güncellemeyi öncelikle Wi-Fi yoluyla cihazınıza indirin. Sonrasında güncelleme zaten cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.

Güncellemeyle ilgili sorularınızı bu başlık altından sorabilirsiniz.
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ismim ismim

Kardeşim siz yapmayın bari. bug fixes = böcek iyileştirmeleri nasıl oluyor. Haberi özenli sunun lütfen. küçük hata iyileştirmeleri yazılabilir.

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 15:38
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