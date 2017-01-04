Galaxy Note 5'e mini güncelleme

Geçtiğimiz gün sizlere Samsung'un ülkemizdeki Galaxy S7 edge kullanıcıları için büyük bir güncelleme yayınladığından söz etmiştik. Çok geçmeden bugün ise ülkemizdeki Galaxy Note 5 kullanıcıları mini yazılım güncellemesi almaya başladı. Yaklaşık 30 MB dosya boyutunda olan bu güncelleme cihaza şunları getiriyor;
*Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve küçük hata düzeltmeleri.
*Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.
*Performans üzerinde başka iyileştirmeler.
OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi cihazınıza yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleştirmeleri bölümünde görünecek olan güncellemeyi öncelikle Wi-Fi yoluyla cihazınıza indirin. Sonrasında güncelleme zaten cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.
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Kardeşim siz yapmayın bari. bug fixes = böcek iyileştirmeleri nasıl oluyor. Haberi özenli sunun lütfen. küçük hata iyileştirmeleri yazılabilir.cevapla 04.01.2017 15:38
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